Jahn wieder zu null: "Das ist unser Anspruch" - Geipl fehlt in Mannheim

Jahn Regensburg hat seine Abwehr wieder dicht bekommen. Im momentanen Schneckenrennen in der Spitzengruppe der 3. Liga war das 0:0 gegen Aue ein Schritt nach vorne.

Die Gegentorflut in der jüngeren Vergangenheit hatte dem Jahn zu denken gegeben. Als souveräner Spitzenreiter neun Treffer in zwei Partien zu schlucken, war auch überraschend gekommen - und fügte dem Heimauftritt der Oberpfälzer gegen Erzgebirge Aue am Wochenende eine nennenswerte psychologische Komponente hinzu.

Die Elf von Joe Enochs trotzte der stürmischen See und überzeugte vor über 11.000 Fans zumindest in der Defensive. Der Wille, Dinge wieder gerade zu rücken, war insbesondere in der Anfangsphase zu spüren. Die Prämisse vor dem Spiel sei schließlich gewesen, "dass wir zu null spielen. Das ist unser Anspruch", unterstrich Routinier Andreas Geipl (31).

Sein Trainer war nicht unzufrieden (Enochs: "Den Punkt nehmen wir mir"), schließlich konnte mit den Veilchen ein Team aus der Verfolgergruppe auf Distanz gehalten werden. Und auch Dresden (2:2 gegen Essen) und Ulm (0:0 gegen Ingolstadt) konnten nicht die volle Ausbeute vermelden. Es bleibt bei fünf Punkten Vorsprung auf Rang drei, deren zehn sind es auf den nächsten aufstiegsberechtigten Klub dahinter, Preußen Münster auf Rang fünf (der Vierte Dortmund II darf bekanntlich nicht hoch).

Umbau im Mittelfeld gefordert

Enochs sieht sich nun vor einer "spannenden Trainingswoche", in der sich der Jahn auf die Auswärtsaufgabe beim akut abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim vorbereiten wird. Denn sowohl Kapitän Geipl (25 Saison-Einsätze in der Liga, ein Tor, ein Assist - kicker-Notenschnitt 3,12) als auch der 24-jährige Christian Viet (25 Einsätze, sechs Tore, fünf Assists - Notenschnitt 3,32) werden in der Kurpfalz gelbgesperrt fehlen - und damit zentrale Stützen im defensiven wie offensiven Mittelfeld.

Der Trainer wird in den Einheiten unter der Woche die möglichen Alternativen genau beobachten. Und womöglich auch das Umschaltspiel trainieren lassen. Denn nach der fehlenden Ausbeute gegen Aue bemängelte Enochs insbesondere, dass seiner Mannschaft nach Ballgewinnen ein "klareres Ausspielen der Situationen" gefehlt habe.