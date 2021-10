Jahn-Urgestein Nachreiner verlängert bis 2023

Seit 2010 schnürt Sebastian Nachreiner schon seine Fußballschuhe für Jahn Regensburg. Der Innenverteidiger wird dies nun vertragsgemäß bis Sommer 2023 tun.

"Ich fühle mich körperlich gut, und mir macht es weiter großen Spaß, für den Jahn zu spielen. Deshalb hat für mich nichts gegen, sondern im Gegenteil sehr viel für die Verlängerung gesprochen", erklärt der inzwischen 32-jährige Nachreiner seinen Schritt, weiter in Regensburg spielen zu wollen - und seine Freude darüber, dass der Verein "das genauso sieht".

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Profis so lange für einen Klub kicken. Bei Nachreiner und dem Jahn passt die Zusammenarbeit schon seit 2010. Damals wechselte der Innenverteidiger vom niederbayerischen Amateurklub FC Dingolfing in die Landeshauptstadt der Oberpfalz.

Keller: "Nachreiner ist eine tragende Säule der Jahnelf"

Sport-Geschäftsführer Christian Keller, selbst seit über acht Jahren für den Jahn tätig, bald jedoch nicht mehr, bewertet die Vertragsverlängerung mit Nachreiner ebenfalls positiv: "Sebastian Nachreiner ist seit über einem Jahrzehnt eine tragende Säule der Jahnelf und trotz schwerster Verletzungen auch heute noch absoluter Leistungsträger."

Keller verwies in der offiziellen Verlautbarung des Jahn exemplarisch auf die "großartige Leistung von Sebastian im letzten Heimspiel der Saison 2020/21 gegen den FC St. Pauli". Nach über dreimonatiger Verletzungspause sei er damals "maßgeblich für unseren souveränen Sieg und den damit verbundenen Klassenerhalt mitverantwortlich" gewesen. Kellers Prognose: "Sebastian wird dem SSV Jahn und unserer Mannschaft auch weiterhin sehr gut tun."

Noch ohne Tor und dennoch keine Langeweile

Nachreiner, der in der laufenden Saison bislang fünf Mal zum Zug kam, bestritt in der Summe bislang 119 Zweit- und 117 Drittliga-Partien für Regensburg, dazu neun Spiele im DFB-Pokal. Auf ein Tor wartet der Defensivstratege wettbewerbsübergreifend noch. Dass es nicht langweilig war für ihn beim Jahn unterstreichen folgende Zahlen: Nachreiner war an insgesamt zwei Abstiegen und drei Aufstiegen mit den Oberpfälzern beteiligt.

Bilanz und Ausblick des Regensburger Sympathieträgers: "Es ist Wahnsinn, was für eine positive Entwicklung der SSV Jahn genommen hat. Es war bis hierhin eine schöne Zeit, es dürfen aber gerne noch ein paar weitere schöne Erlebnisse dazukommen."