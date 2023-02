Jahn-Stürmer Owusu am Auge operiert

Jahn Regensburg muss im Abstiegskampf der 2. Liga auf Angreifer Prince Osei Owusu verzichten.

Der 26-jährige Owusu musste bei der 1:3-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag nach einem Zusammenprall mit DSC-Verteidiger Guilherme Ramos verletzt ausgewechselt werden. Wie die Oberpfälzer mitteilten, zog sich Owusu bei der Kollision einen Bruch des Augenhöhlenbodens zu.

Der Regensburger, der in der laufenden Saison in 19 Zweitligaeinsätzen zwei Tore erzielte, wurde bereits am Montag operiert. Im Abstiegskampf muss Jahn-Coach Mersad Selimbegovic aber voraussichtlich noch einige Spiele auf den Offensivmann verzichten.