Jahn startet ebenfalls optimal - Hansa-Coup in Hannover

Nach dem KSC (3:0 gegen Darmstadt) legte auch Regensburg (3:0 gegen Sandhausen) einen perfekten Start hin. Rostock düpierte Hannover, Ingolstadt unterlag cleveren Heidenheimern. Am Abend erwartet Düsseldorf Bremen. Den Fehlstart zu vermeiden gilt es für Kiel und Schalke im direkten Duell am Sonntag, an dem auch die beiden Hamburger Klubs am Ball sind.

Kleindienst macht's ganz clever - Behrens und Verhoek treffen sehenswert

In einem umkämpften Duell stand ein unglückliches Ingolstadt gegen das clevere Heidenheim beim 1:2 mit leeren Händen da. Der FCI setzte sich auch durch Neuzugang Linsmayer (34.) offensiv zunächst besser in Szene, den Torbann brach aber Bilbija erst nach dem Wechsel (59.). Die Oberbayern hatten jedoch die Rechnung ohne die Effizienz des FCH gemacht: Joker Schmidt (73.) und Kleindienst mit einem tollen Heber (75.) drehten den Spieß in turbulenten Minuten um - denn zwischenzeitlich hatte Preißinger für den Aufsteiger nur die Latte getroffen (74.).

Hannover ging gegen Rostock als Favorit ins Spiel, hatte auch mehr vom Spiel, kassierte jedoch in Hansas stärkster Phase vor der Pause den Rückstand durch einen Behrens-Schlenzer (40.). Ebenfalls sehenswert war das 2:0 von Verhoek unmittelbar nach Wiederanpfiff - ein Tiefschlag, von dem sich ein planloses 96 gegen die defensiv stabile Kogge nicht erholte und nach krassem Abwehrfehler auch noch das 0:3 durch Omladic einfing (90.+3).

Jahn löst seine Heimaufgabe souverän

Regensburg gelang der Traum-, Sandhausen ärgert sich über den Fehlstart: Der Jahn gewann ungefährdet mit 3:0 und steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten da. Die Entscheidung von SSV-Coach Mersad Selimbegovic, Boukhalfa das Startelfmandat zu erteilen, sollte sich lohnen: Der Neuzugang markierte den ersten Treffer des Tages (34.). Dass Albers und auch Otto nach der Pause Topchancen zum 2:0 liegen ließ, sollte sich für die Gastgeber nicht rächen, weil Kennedy nachlegte (70.). In Unterzahl (Gelb-Rot für Diakhité, 75.) war für den SVS nichts mehr drin, erst recht nicht nach Zwarts Joker- und Premierentor zum Endstand (81.).

Zweitliga-Premiere: Düsseldorf vs. Bremen

Auf Doppelpacker Hennings war bei Düsseldorf in Sandhausen (2:0) Verlass, dennoch hat die Fortuna, die erstmals in ihrer Zweitliga-Historie mit zwei Siegen starten könnte, bei ihrem offensiven Vortrag noch Steigerungsbedarf. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Bremen am Samstagabend (20.30 Uhr) gibt es für Coach Christian Preußer dennoch keinen allzu großen Anlass für Veränderungen.

Traf in Sandhausen auch vom Punkt: Rouwen Hennings. imago images/Sportfoto Rudel

Dass die 2. Liga ein hartes Brot ist, erfuhren die Werder-Profis beim mageren, aber letztlich sogar glücklichen 1:1 gegen Hannover. Markus Anfang machte bei seinem Team eine gewisse Gehemmtheit im Spiel aus - ob der Coach seinen Schützlingen die Schwere unter der Woche nehmen konnte?

Sonntag: Verlierer-Duell an der Förde

Bei Kiels 0:3 bei St. Pauli funktionierte bei den Störchen kaum etwas. Trainer Ole Werner setzte den Hebel im Training nach dem desolaten Auftritt vor allem bei der defensiven Kompaktheit an. Folgt gegen Schalke am Sonntag (13.30 Uhr) nun die Korrektur? Die Königsblauen enttäuschten beim Auftakt gegen den HSV (1:3) nicht, die Niederlage resultierte letztlich aus zunehmender Passivität in der Schlussphase. Gar nicht passiv verhielt sich unter der Woche Fraisl - der neu verpflichtete Keeper meldete selbstbewusst Ansprüche auf den Platz zwischen den Pfosten an, wird sich in Kiel aber wohl hinter Langer anstellen müssen.

Hamburger Klubs im Gleichschritt?

Wem gelingt der zweite Dreier? So die Frage beim Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Dresden, die beim Start Selbstbewusstsein gesammelt haben. Bei den Hamburgern tobt der Konkurrenzkampf, Etablierte wie Leistner, Gjasula und Kittel mussten sich beim 3:1 auf Schalke hinten anstellen. Letzterer präsentierte sich als Joker in starker Verfassung und dürfte wohl von Trainer Tim Walter das Startelfmandat für Wintzheimer erhalten. Starke Joker hatte auch Dresden beim souveränen 3:0 gegen Ingolstadt zu bieten: Vorbereiter Vlachomidos und Torschütze Mörschel zeigten die Tiefe im Dynamo-Kader auf.

3:0 (gegen Kiel) gewann auch St. Pauli und überzeugte ebenfalls auf der ganzen Linie. Die Kiez-Kicker gastieren in Aue, wo gegen Erzgebirge in der vergangenen Saison erstmals seit 2013 wieder ein Sieg gelungen war. Ansonsten sieht die Bilanz gegen die Sachsen nicht so gut aus (4/6/10), bei denen sich Kapitän und Keeper Männel vor allem auf die Rückkehr der Zuschauer freut. Über 12.000 Fans dürfen kommen, und der 33-Jährige hofft auf den berühmten Funken, der von den Rängen auf den Rasen überspringen soll.

Karlsruhe schon bei sechs Punkten

Der Karlsruher SC ist am Freitagabend seiner Favoritenrolle gegen ein wegen COVID-19 stark ersatzgeschwächtes Darmstadt gerecht geworden und hat mit 3:0 gewonnen. Hofmann (9., 79.) und Choi (76.) erzielten die Treffer für die Badener, während der vermeintliche Ausgleich der Lilien durch Tietz (56.) wegen Abseits aberkannt worden war. Karlsruhe stockte sein Punktekonto mit diesem Dreier auf die maximal möglichen sechs Punkte auf - ein Traumstart in die neue Saison.

Michel vergessen: Paderborn gleicht spät aus

In einem munteren Duell in Paderborn holte der heimische SCP durch ein spätes Tor von Michel, der von der gegnerischen Abwehr quasi vergessen worden war (85.), noch ein 2:2 gegen den anfangs in Rückstand geratenen Angstgegner Nürnberg. Beim 1:0 halfen alle Proteste der Gäste nicht - Heuers Treffer zählte trotz eines klar ersichtlichen Remplers (19.). Der Club kam anschließend gut aus der Kabine und drehte das Spiel durch einen Doppelschlag: Huth ließ Möller Daehlis Pfostenkracher ins eigene Tor abprallen (54.), Joker Schäffler drehte den Spieß zwischenzeitlich mit toller Beinarbeit um (58.). Am Ende gab es dennoch keinen Sieger in Ostwestfalen.