Jahn ohne Selimbegovic? "Er zieht das Schiff und ist unser Kapitän"

Der Frust saß tief in Regensburg nach der Pleite gegen Rostock. Beim schweren Auswärtsspiel beim HSV droht nun auch Trainer Mersad Selimbegovic auszufallen.

Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag vor dem Spiel am Sonntag beim Hamburger SV (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlte SSV-Coach Mersad Selimbegovic. Sein Co-Trainer Sebastian Dreier berichtete, dass sein Chef "mit einer Grippe" im Bett liege: "Wir hoffen alle, dass er schnell wieder fit wird und es ihm besser geht. Wir schauen von Tag zu Tag und sind im Austausch bezüglich der Spielvorbereitung und des Trainings."

Ob Selimbegovic bis Sonntag fit wird, steht noch nicht fest. "Wir hoffen natürlich, dass Mersad dabei sein kann. Unabhängig davon haben wir bestehende Abläufe im Trainerteam und in der Mannschaft. Diese werden wir beibehalten, uns daran ausrichten uns orientieren", so Dreier. Und weiter: "Wir wollen als Trainerteam Mersad bestmöglich vertreten, auch wenn wir wissen, dass das sehr schwer ist, denn er zieht das Schiff und ist bildlich gesprochen unser Kapitän."

Gimber und Kennedy operiert

Aber auch in der Mannschaft plagen die Oberpfälzer Personalprobleme. "Benedikt Gimber wurde in dieser Woche genauso wie Scott Kennedy erfolgreich an der Schulter operiert. Steve Breitkreuz hat immer noch leichte Kopfschmerzen, er steigert von Tag zu Tag", berichtet Dreier, "wir hoffen, dass er am Sonntag dabei sein kann und spielfähig ist. Benedikt Saller hat noch leichte Sprunggelenksprobleme, hat aber schon wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht." Ein Einsatz im Volkspark scheint möglich.

Über die Alternativen in der Innenverteidigung sagt der Co-Trainer: "Max Thalhammer ist eine Option, wie er es auch zum Teil im Spiel gegen Rostock gespielt hat. Wastl (Sebastian, d. Red.) Nachreiner trainiert, ist fit und voll im Saft. Das sind Optionen, aber Steve Breitkreuz kann auch zurückkommen."

Was den Regensburgern Mut machen könnte an der Waterkant: Der Hamburger SV schwächelt vor eigenem Publikum, ist nur 13. der Heimtabelle.