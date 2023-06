Jahn leiht Breunig vom Club aus

Der SSV Jahn Regensburg rüstet weiter personell auf für den Neuanfang in der 3. Liga. Vom 1. FC Nürnberg kommt ein Abwehrtalent in die Oberpfalz.

Wechsel innerhalb Bayerns: Louis Breunig spielt auf Leihbasis in Regensburg. picture alliance/dpa/Revierfoto

Mit dem erfahrenen Florian Ballas hatte Jahn Regensburg erst am Dienstagvormittag einen Innenverteidiger an Land gezogen, am Nachmittag gesellte sich mit Louis Breunig ein weiterer Mann für die Abwehrzentrale zu den Oberpfälzern hinzu.

Während der 30-jährige Ballas fest vom KSC an die Donau wechselt, spielt der elf Jahre jüngere Breunig für eine Saison auf Leihbasis beim SSV Jahn.

zum Thema Alle Drittliga-Neuzugänge im Überblick

"In Louis haben wir ein hoffnungsvolles Talent für die kommende Saison geholt. Er bringt viele richtig gute Fähigkeiten mit, die unserem Team helfen werden, weiß aber gleichzeitig auch, an welchen Stellschrauben er noch arbeiten muss", sagte Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner über den Neuzugang.

Zweitliga-Debüt beim Club

Der gebürtige Würzburger Breunig, jüngerer Bruder von Mittelstürmer Maximilian (22, SC Freiburg II), genoss seine fußballerische Ausbildung bei der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers. Beim FWK wurde er auch zum Profi in der 3. Liga (16 Einsätze), ehe er 2022 zum Club weiterzog. Für die Mittelfranken bestritt Breunig in der abgelaufenen Saison sein Zweitliga-Debüt. Seit Sonntag trainiert er schon in Regensburg mit.

Breunig will in Regensburg Spielpraxis sammeln. "Das erhoffe ich mir hier beim SSV Jahn und möchte gemeinsam mit meiner Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Jungs haben mich super aufgenommen", sagte der Teenager.