Jahn-Joker stechen Dynamo aus - Fortuna geht spät K.o.

Jahn Regensburg setzte sich zu Hause gegen Dynamo Dresden dank zweier Joker mit 3:1 durch und setzte so die Konkurrenz um die vorderen Ränge unter Druck. Parallel kassierte Fortuna Düsseldorf gegen Heidenheim spät den K.-o.-Treffer.

Zum Start in den 15. Spieltag wurde am Freitagabend in Düsseldorf direkt Geschichte geschrieben: Bodzek stand gegen Heidenheim auf dem Platz, lief damit zum 200. Mal für die Fortuna auf und schwang sich so zum Zweitliga-Rekordspieler der Rheinländer auf. Wie schon in den Jahren zuvor tat sich die Fortuna, die ohne Stammkeeper Kastenmeier (Corona-Infektion) antrat, auch diesmal mit den Heidenheimern schwer. in einem umkämpften Spiel ohne große Highlights neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass hüben wie drüben lange die Null stand. Es blieb aber nicht bei der Nullnummer: Nachdem Klarer eine Top-Chancen liegen gelassen hatte (87.), stach der eingewechselte Leipertz in der ersten Minute der Nachspielzeit doch noch und bescherte dem FCH den 1:0-Auswärtssieg.

Dresden steigert sich - und geht leer aus

Dynamo Dresden wollte in Regensburg an das 1:0 gegen Düsseldorf anknüpfen, doch der Jahn gab zunächst den Takt vor, erspielte sich Torchancen und ging noch vor der Halbzeit verdient in Führung (Saller, 34.). Dresden aber konterte unmittelbar nach Wiederanpfiff, Daferner erzielte per Kopf sein siebtes Saisontor (47.) und sorgte so für Verunsicherung beim Jahn. Fortan entwickelte sich eine offene Partie, in der die Sachsen sogar leichte Vorteile hatten. Allerdings bewies Jahn-Coach Mersad Selimbegovic ein besonders glückliches Händchen, denn sowohl Caliskaner (80.) als auch Makridis (82.) trafen nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung. Die Oberpfälzer gewannen letztlich 3:1 und legten so im Aufstiegsrennen schon einmal vor.