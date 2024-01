Jahn geht mit dem Hauptsponsor in die zehnte Saison

Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg hat seine Partnerschaft mit dem Hauptsponsor verlängert.

Wie der Regensburger Traditionsverein am Freitag meldet, sei die Partnerschaft mit dem Marken-Discounter "Netto" vorzeitig und bis 2025 verlängert worden. Bereits seit 2015 ist das Oberpfälzer Unternehmen mit Hauptsitz im rund 25 Kilometer entfernten Maxhütte-Haidhof Haupt- und Trikotsponsor des SSV Jahn.

Die Partnerschaft, die in der Saison 2024/25 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern wird, stehe für die "Verwurzelung des landesweit tätigen Lebensmittelhändlers in der Region Ostbayern" und mit dem Jahn.

Podcast Willst du wieder bei Union mitspielen, Felix Kroos? Ex-Fußballer Felix Kroos spricht über die Misere bei Union Berlin, Sheraldo Beckers Abschied und die Frage, ob er auch im Handball eine Karriere hätte hinlegen können. alle Folgen

1928 in Regensburg gegründet

"Netto" wurde 1928 in Regensburg gegründet und kann inzwischen bundesweit auf rund 4.300 Filialen verweisen. Das Unternehmen gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region Ostbayern.

Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des Drittligisten, strich in der Verlautbarung des Vereins vom Freitag heraus, dass der Hauptsponsor sich insbesondere in sportlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Rücken stärkend gezeigt habe - ganz besonders während der Pandemie und nach dem Abstieg im vergangenen Sommer. Somit sei die Partnerschaft durchaus als "etwas Besonderes" herauszustreichen, so Hausner.