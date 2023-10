Jahn dank Doppelschlag neuer Spitzenreiter - Becker schockt Aue im Topspiel spät

Jahn Regensburg ist dank eines 2:1-Heimsiegs gegen Aufsteiger Lübeck mindestens vorübergehend Spitzenreiter in der 3. Liga. Im Topspiel zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue drehten die Sachsen erst einen Rückstand - kassierten aber noch den späten Ausgleich.

Aue dreht erst das Spiel - und gibt dann den Sieg aus der Hand

Zum Topspiel empfing der Tabellen-Fünfte Viktoria Köln den Vierten Erzgebirge Aue. Nachdem die Gäste im ersten Durchgang zwar näher am Tor waren, es aber trotzdem torlos in die Kabinen ging, schoss Marseiler die Viktoria nach der Pause in Führung. Stefaniak und Danhof drehten die Partie jedoch innerhalb von fünf Minuten - als Sieger gingen die Veilchen trotzdem nicht vom Platz. Becker erzielte den aus Auer Sicht äußerst bitteren Ausgleich in der Nachspielzeit.

Doppelschlag und zweimal Rot: Jahn springt auf Platz eins

Mindestens vorübergehend steht Jahn Regensburg an der Spitze der 3. Liga. Der Jahn hatte mit Aufsteiger Lübeck seine Mühe, Kother und Schönfelder trafen allerdings kurz vor der Halbzeit und erzwangen den nicht unbedingt leistungsgerechten 2:0-Pausenstand. Turbulent wurde es im zweiten Durchgang: Velasco stellte den schnellen Anschluss für den VfB her, dann flog Regensburgs Breunig mit Gelb-Rot vom Feld. In der Schlussphase stellte Sommer durch seine Notbremse (Rot) den nummerischen Ausgleich her - in Sachen Toren gelang das den Gästen nicht mehr.

Zwei Trends gebrochen: Ingolstadt holt 0:2 in Verl auf

Mit zwei gegensätzlichen Trends standen sich parallel der SC Verl und der FC Ingolstadt gegenüber. Während die Ostwestfalen die vergangenen beiden Spielen gewonnen hatten, ging der ehemalige Bundesligist zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz. Und schnell sah es danach aus, als dass sich die Formkurve beider Klubs fortsetzte: Der SC ging schon nach zwei Minuten durch Lokotsch in Führung, Stöcker lehte nach. Kanuric meldete Ingolstadt immerhin unmittelbar danach zurück - der Ausgleich blieb den Schanzern danach auch aufgrund ihrer Chancenverschwendung erstmal verwehrt. Diesen erzielte erst Mause mit Anbruch der Schlussviertelstunde. Mehr als das 2:2 war für beide Teams nicht drin.

Keine Tore in Unterhaching

Keine Tore und folglich keinen Sieger gab es im Duell der Tabellennachbarn Unterhaching (8.) und Sandhausen (9.). Der SVS präsentierte sich anfänglich zwar spielstärker, machte aus seinem Plus aber wenig. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das keinem Team so richtig weiterhilft.