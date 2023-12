Jahn bindet umfunktionierten Saller

18 von möglichen 20 Ligaspielen für Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg bestritt Benedikt Saller in der laufenden Saison - bei einer soliden kicker-Note 3,17. Nur folgerichtig, dass der 31-Jährige seinen auslaufenden Vertrag in der Oberpfalz verlängert hat. Bis 2026 läuft dieser nun, dann wäre der Defensivmann, neuerdings vom Rechts- zum Linksverteidiger umfunktioniert, zehn Jahre im Verein. "Bene Saller ist eine sehr große Identifikationsfigur für den SSV Jahn und als Vize-Kapitän seit Jahren ein Führungsspieler und Leistungsträger in dieser Mannschaft", sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.