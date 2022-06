Jaeschke hält Havelse die Treue und geht mit in die Regionalliga

Yannik Jaeschke hat seinen Vertrag beim TSV Havelse verlängert. Der Angreifer geht damit den Weg zurück in die Regionalliga. Zudem kommt ein Abwehrspieler aus Lotte.

Jaeschke trägt seit der Saison 2017/18 das Trikot der Garbsener und gehörte auch zum Aufstiegsteam, das 2021 in die 3. Liga vorstieß. Dort lief der 28-Jährige 30-mal auf, erzielte fünf Tore und drei Vorlagen, konnte aber nicht verhindern, dass der TSV direkt wieder abstieg.

Doch auch in der kommenden Saison läuft Jaeschke, der in der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam mit Kianz Froese (wechselt nach Wiesbaden) der beste Torschütze des Aufsteigers war, für Havelse auf, sein Kontrakt wurde verlängert. "Yannik Jaeschke gehört als Führungsspieler zum TSV und wird ein wichtiger Leistungsträger im Team von Philipp Gasde bleiben", wird Matthias Limbach, Sportlicher Leiter beim Viertligisten, zitiert.

"Hier in Havelse fühle ich mich sehr wohl und deshalb freue ich mich auf mein sechstes Jahr beim TSV. Sowohl meine Teamkollegen als auch die neue sportliche Herausforderung sind Gründe für meine Verlängerung", sagt der früher unter anderem beim SV Werder Bremen ausgebildete Jaeschke, der nun mit Havelse nicht nur in die Regionalliga zurückkehren wird, sondern auch ins heimische Stadion, nachdem die Drittliga-Heimspiele in der HDI-Arena in Hannover stattgefunden hatten. "Vor allem freue ich mich, wieder im Wilhelm-Langrehr-Stadion aufzulaufen und Siege zu feiern."

Minz kommt aus Lotte

Ebenfalls am Freitag machte Havelse die Verpflichtung von Dominic Minz bekannt. Der Innenverteidiger wurde bei TeBe Berlin ausgebildet und spielte zuletzt für die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West.