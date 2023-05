Jäger und Paul schaffen Cut bei PGA Championship

Mit einer starken zweiten Runde hat Yannik Paul doch noch den Cut bei der PGA Championship im Oak Hill Country Club geschafft, auch der zweite Deutsche Stephan Jäger ist am Wochenende noch dabei. An der Spitze hat sich ein Trio etabliert.

Die beiden deutschen Golfprofis Stephan Jäger und Yannik Paul haben bei der PGA Championship den Cut überstanden und sind auch am Wochenende noch dabei. Paul spielte nach seiner schwachen 76er-Runde zum Start eine ganz starke 69er-Runde am Freitag und sprang damit bei seiner zweiten Major-Teilnahme um 55 Plätze auf den geteilten 59. Rang. Nur zehn Profis waren am zweiten Tag im Oak Hill Country Club in Rochester noch besser als der Mannheimer. Jäger verbesserte sich nach seinen 72 Schlägen auf der ersten Runde und kletterte nach einer 70er-Runde auf den geteilten 30. Platz.

An der Spitze teilten sich Scottie Scheffler (USA), Corey Conners (Kanada) und Viktor Hovland (Norwegen) die Führung. Alle drei sind bei fünf Schlägen unter Par. Scheffler und Conners spielten am Freitag eine 68er-Runde, Hovland war nach 67 Schlägen fertig. Bryson DeChambeau rutschte durch seine 71 Schläge zurück auf den geteilten Rang vier.

Sollte sich Scheffler am Sonntag seinen zweiten Major-Titel sichern, würde er den aktuellen Weltranglistenersten Jon Rahm von der Spitze verdrängen. Der Spanier, der im April noch das Masters in Augusta gewann, steigerte sich nach einem verpatzten Auftakt (sechs Schläge über Par) immerhin in seiner zweiten Runde mit 68 Schlägen. Mit aktuell vier über Par reicht es aber trotzdem nur zu einem geteilten 48. Platz.

Paul hofft auf Teilnahme am Ryder Cup

Für Paul ist der geschaffte Cut auch mit Blick auf den Ryder Cup von Bedeutung. Bei einem guten Resultat sammelt er wertvolle Punkte für einen Platz im europäischen Team. In den vergangenen Monaten hatte sich der gebürtige Frankfurter mit Top-Resultaten auf der DP World Tour zu einem ernst zu nehmenden Kandidaten entwickelt. Auf den ersten beiden Runden spielte er mit Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald zusammen, der mit einer 72er-Runde startete, nach 75 Schlägen beim zweiten Durchgang den Cut aber verpasste.

Auch andere Top-Spieler wie Rickie Fowler (sechs Schläge über Par), Jason Day (+8) oder Cameron Young (+9) scheiterten beim zweiten Major der Saison am Cut. Martin Kaymer und der viermalige Turniersieger Tiger Woods nahmen verletzungsbedingt gar nicht erst am mit 15 Millionen US-Dollar dotierten Turnier teil.