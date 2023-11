Jäger im Gespräch: "Vom Mentalen und Körperlichen her müssen wir an unsere Grenzen gehen"

Seit sieben Ligaspielen wartet der SCR Altach auf den nächsten Sieg. Dieser soll nun im Derby gegen Schlusslicht Austria Lustenau gelingen. Kapitän Lukas Jäger erklärt im kicker-Gespräch, wie es nach dem Erfolg im Hinspiel auch im Rückspiel mit drei Punkten für seine Mannschaft klappen soll.

Zwölf Gegentore, nur ein erzielter Treffer und kein Sieg: Die Statistik des SCR Altach seit dem 2:1-Heimsieg über die Wiener Austria Ende September könnte deutlich erfreulicher ausfallen. Dennoch hat man nach 15 Spieltagen weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Lustenau, das man mit einem Sieg im kommenden Derby (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch weiter distanzieren könnte. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir müssen mit sehr viel Leidenschaft und Willenskraft auftreten und zeigen, dass wir das Spiel um jeden Preis gewinnen wollen. Mit einem geschlossenen Mannschaftsauftritt ist das möglich", sagt Kapitän Lukas Jäger im Gespräch mit dem kicker.

In der vergangenen Saison mussten sich die Altacher in vier Duellen gegen den Lokalrivalen gleich dreimal geschlagen geben, einmal gab es ein Remis. In der aktuellen Spielzeit feierte man hingegen im ersten Aufeinandertreffen einen souveränen 3:0-Auswärtssieg - dem ersten vollen Erfolg gegen Lustenau seit fast zehn Jahren - und will nun auch im Heimspiel für drei Punkte sorgen. "Der Erfolg im Hinspiel war für uns gerade nach der letzten Saison sehr wichtig. Da konnten wir sehen, dass wir gegen Lustenau gewinnen können und haben auswärts ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das wieder gelingen wird", erklärt Jäger.

Ausverkauftes Haus als Zusatzmotivation

Trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse kommt das Derby für den Routinier zu keinem schlechten Zeitpunkt: "Es stimmt, dass die letzten Spiele nicht so erfolgreich für uns waren, aber da kommt das Derby nun genau richtig. Da weiß jeder, worum es geht, dass wir alles in die Waagschale werfen müssen und auch der Gegner voll dagegenhalten wird. Man kommt nur so wieder in die Spur, wenn man die Zweikämpfe annimmt, auf die Basics vertraut und es nicht zu kompliziert angeht. Vom Mentalen und Körperlichen her müssen wir an unsere Grenzen gehen."

Beim Duell gegen den Nachbarn darf sich der 29-jährige Mittelfeldspieler mit seiner Mannschaft jedenfalls auf tatkräftige Fan-Unterstützung freuen. Das Spiel ist seit knapp einer Woche restlos ausverkauft. "Es ist als Fußballer natürlich immer lässig, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Die Fans stehen allgemein hinter uns, die Heimspiele sind meistens sehr gut besucht und speziell in einem Derby machen die Fans mit ihrer Stimmung nochmal ein paar Prozente mehr aus", so Jäger, der in seiner persönlichen Bilanz gegen den Bundeslandkonkurrenten in sieben Duellen bei zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen steht. "Das kann gerne aufgebessert werden", lacht der erfahrene Profi.

In der aktuellen Situation wäre ein voller Erfolg natürlich einiges wert. Wenn man 13 Punkte Abstand zum Letzten hätte, wäre das schon ein guter Polster. Lukas Jäger

Die Brisanz der Partie wird auch abgesehen von der emotionalen Komponente eine hohe sein, da beide Mannschaften unter Zugzwang stehen. Lustenau will endlich für einen Sieg sorgen, Altach sich wieder mit Zählbarem belohnen. "Es geht für beide Mannschaften um viel", stellt Jäger klar. "Natürlich kommt dann noch die Punkteteilung, aber in der aktuellen Situation, in der sich beide Teams befinden, wäre ein voller Erfolg natürlich einiges wert. Wenn man 13 Punkte Abstand zum Letzten hätte, wäre das schon ein guter Polster."

Hoffen auf Tore

Nach dem Trainerwechsel in Lustenau werden die Gastgeber allerdings einen etwas unberechenbaren Gegner vorfinden. Jäger sieht darin aber kein großes Problem: "Das ist aus der Ferne immer schwierig zu beurteilen. Ein Trainerwechsel gibt immer einen neuen Impuls, macht es für unser Trainerteam vermutlich etwas schwerer, uns darauf einzustellen, aber für uns als Spieler ändert sich nicht viel. Wir müssen sowieso unsere Leistung auf den Platz bringen und damit ist der größte Teil getan, um drei Punkte in Altach zu lassen."

Dass die Lustenauer aufgrund ihrer aktuellen Situation frei aufspielen können, mache die kommende Aufgabe laut dem Altacher Kapitän aber doch etwas kniffliger: "Das ist immer gefährlich. Sie haben momentan nicht viel zu verlieren, wollen mit einem Sieg ein wenig den Anschluss finden und da gilt es für uns, dass wir hellwach sind und den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ein Derby, da kann immer alles passieren und wir müssen einfach von der ersten Sekunde zeigen, dass wir zuhause vor unseren eigenen Fans nichts anbrennen lassen wollen."

Nach dem 1:5-Ausrutscher gegen die WSG Tirol, wo für die Altacher alles daneben ging, was daneben gehen konnte, präsentierte man sich bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende defensiv wieder wesentlich stabiler. Offensiv hat man hingegen weiterhin mit Ladehemmungen zu kämpfen. Jäger versprüht Zuversicht, dass im Derby die Wende eintritt: "Wir kommen ja zu Chancen, das ist schon sehr wichtig. Auch im letzten Spiel haben wir wieder drei, vier Möglichkeiten und nicht weniger als Klagenfurt gehabt. Jetzt gilt es, diese Chancen endlich zu verwerten. Das wird uns auch wieder gelingen."

Jäger von Derby-Sieg "überzeugt"

Für Jäger sind aber nicht nur die Angreifer in der Bringschuld: "Über die Saison gesehen stehen wir - bis auf die zwei Aussetzer gegen Rapid und die WSG - defensiv sehr stabil. Das verleiht der Mannschaft ein gewisses Selbstvertrauen. Auch offensiv müssen wir wieder gemeinsam einen Umschwung herbeiführen. In der Offensive sind nicht nur die Angreifer für das Toreschießen verantwortlich, sondern wir müssen es gesamtheitlich als Mannschaft schaffen, dass wir wieder gefährlicher werden, mehr Chancen kreieren und wieder mehr Tore machen."

Wir wissen, dass wir eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und daran zweifeln wir auch keine Sekunde. Wir sind überzeugt, dass wir am Sonntag einen Sieg feiern können. Lukas Jäger

Mut macht Jäger, dass die Mannschaft nach einem schwierigen Saisonstart mit zwei Niederlagen und einer Tordifferenz von 0:6 mit elf Punkten aus den nächsten sechs Spielen einen Turnaround hinlegen konnte. Das soll erneut gelingen: "Ich hoffe das. Wir wissen, dass wir eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und daran zweifeln wir auch keine Sekunde. Wir sind überzeugt, dass wir am Sonntag einen Sieg feiern können."

Gegen Lustenau will sich Altach wieder mit Punkten belohnen. "Ich denke, dass definitiv mehr möglich gewesen wäre, wenn man sich die Spiele anschaut. Da haben wir einiges liegen gelassen", ärgert sich Jäger. "Schlussendlich haben wir 13 Punkte, da gehören wir auch irgendwie hin. Einerseits ist es natürlich schade, aber wir dürfen nicht den vergebenen Punkten nachtrauern, sondern müssen die Situation nun so annehmen. Jetzt wollen wir das Derby siegreich bestreiten, um mit einer positiven Stimmung und einem Selbstvertrauen zum Jahresabschluss nach Graz zu fahren."