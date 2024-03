Jäger ärgert sich über Schiedsrichterentscheidung: "Das ist ein schlechter Scherz"

Altach und der WAC trennten sich am Samstag mit einem torlosen Remis. In der 75. Minute rissen die Vorarlberger schon die Hände zum Jubel in die Luft, der vermeintliche Führungstreffer zählte aber nicht.

Lukas Jäger kann die Schiedsrichterentscheidung vor dem vermeintlichen Führungstreffer nicht verstehen. GEPA pictures