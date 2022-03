Jaeckel über Union-Zugang Seguin: "Er setzt auch mal ein Zeichen"

Paul Seguin ist die erste Sommerverstärkung des 1. FC Union, aber nicht der erste Zugang, den die Eisernen aus Fürth holen. In Köpenick kommt es zur neuen Saison zum Wiedersehen mit Paul Jaeckel. Unions Innenverteidiger und Seguin verbindet eine "längere Geschichte", wie Jaeckel formuliert.

Jaeckel, der nach drei Spielzeiten in Franken vor einem Jahr den Weg aus Fürth zu Union fand, spielte mit Seguin zwischen 2014 und 2017 zusammen beim VfL Wolfsburg. Anfang 2019 folgte Seguin Jaeckel dann zum Kleeblatt. Die gemeinsame Zeit hat Spuren hinterlassen.

"Ich würde ihn schon als Freund bezeichnen, weil uns eine längere Geschichte verbindet. Wir kannten uns in Wolfsburg schon ganz gut, haben dort zusammen bei den Profis trainiert. In Fürth haben wir zweieinhalb Jahre zusammengespielt, wir haben uns immer sehr gut verstanden", sagt Jaeckel, dem das Wiedersehen ab Sommer bei den Eisernen sehr gelegen kommt. "Es freut mich, dass er den Weg hierherfindet. Er freut sich auch. Als er im vergangenen Jahr erfahren hat, dass ich zu Union gehe, sagte er, dass es für ihn auch ein Wunsch wäre", so Jaeckel.

"Mental sehr gut eingestellter Spieler" mit "hoher technischer Qualität"

Unions Innenverteidiger freut sich aber nicht nur aus diesen persönlichen Gründen über den Transfer von Seguin, den die Köpenicker (wie zuvor Jaeckel) ablösefrei verpflichten. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer könne sich bei Mittelfeldspieler Seguin auf einen "mental sehr gut eingestellten Spieler" freuen, der "sehr gern Fußball spielen möchte, der aber auch andere Tugenden an den Tag legen kann, der auch gerne mal ein Zeichen setzt auf dem Spielfeld und mit einer hohen technischen Qualität offensiv sehr gefährliche Situationen kreieren kann", sagt Jaeckel über seinen Spezi.

Mit diesen Tugenden könnte der 26-Jährige in der Tat gut zu Union passen. Bevor Seguin aber im Sommer in Berlin aufschlägt, will der FCU die aktuelle Saison bestmöglich beenden. Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) steht das Auswärtsspiel beim FC Bayern an. Obwohl in München viel Arbeit auf ihn zukommen dürfte, fiebert Jaeckel dem Vergleich mit dem Rekordmeister entgegen. "Es ist eine gute Messung, auf welchem Stand man ist. Man misst sich wirklich mit einer Top-Offensive", erklärt der Abwehrspieler und versichert: "Wir bereiten uns so gut wie möglich vor, und dann schauen wir, was möglich ist gegen solch eine Mannschaft."