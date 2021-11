"Jadon hat sich heute von einer ganz anderen Seite gezeigt"

Jadon Sancho (21) erzielte beim 2:0-Sieg in Villarreal sein erstes Tor für Manchester United. Interimstrainer Michael Carrick lobte aber auch einen anderen Aspekt.

Wenn Cristiano Ronaldo mal ein Tor bejubelt, das er nicht selbst erzielt hat, dann hat er entweder bereits getroffen oder einfach nur gute Laune. Am Dienstagabend in Villarreal war irgendwie beides der Fall.

Nachdem der Portugiese Manchester United im wichtigen Gruppenspiel beim Europa-League-Sieger etwas schmeichelhaft, aber gefühlvoll in Führung gebracht hatte, machte ein am Ende starker Jadon Sancho in der Schlussminute mit einem fulminanten Schuss unter die Latte den Deckel drauf. Und besonders Cristiano Ronaldo nahm den Sommerneuzugang von Borussia Dortmund anschließend lange in den Arm.

"Ich habe mich sehr für Jadon gefreut", sagte Interimstrainer Michael Carrick den vereinseigenen Medien nach dem 2:0-Sieg. "Ich denke, er hat sich heute Abend ins Zeug gelegt, er hat alles gegeben."

Es war ein großer Abend für ihn. Carrick über Sancho

Und dabei auch eine Premiere gefeiert. Im 15. Anlauf war es Sanchos erstes Pflichtspieltor für United, hinter dem 21-jährigen Engländer liegen bedrückende Monate. Unter Ole Gunnar Solskjaer war Sancho ab und zu in der Startelf zu finden, meistens aber in dicker Winterjacke eingehüllt auf der Ersatzbank. Und der "Guardian" überlegte zuletzt einfach mal laut: Hätte United vielleicht Jack Grealish verpflichten sollen - und City dafür Sancho?

"Ich weiß, wie sehr er es genießt, den Ball am Fuß zu haben und zu versuchen, etwas zu bewirken", sagte Carrick nun über einen Sancho, der erstmals im United-Dress wirklich aufblitzen ließ, warum Englands Rekordmeister im Sommer 85 Millionen Euro nach Dortmund überwiesen hatte und das auch schon im Sommer davor gerne getan hätte. "Er hat sich heute Abend von einer ganz anderen Seite gezeigt, und sein Tor am Ende war der perfekte Abschluss für ihn und für uns", lobte Carrick weiter.

Nicht nur in der Offensive setzte der Ex-Dortmunder allerdings seine Akzente. "In der Defensive hat er sich wirklich angestrengt und hart für uns gearbeitet, als wir ihn brauchten", urteilte Carrick. "Es war ein großer Abend für ihn."