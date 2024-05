Jade Oral: "Haben unter unseren Möglichkeiten gespielt"

Jade Oral zählt zu den Leistungsträgerinnen beim Final Four-Neuling SV Salamander Kornwestheim. Gegen den Frankfurter HC musste sich das Team im zweiten Halbfinale des Final4 der weiblichen A-Jugend heute aber geschlagen geben. Markus Hausdorf sprach mit Jade Oral nach der 31:41-Niederlage.

Zum ersten Mal steht der SV Salamander Kornwestheim im Final4. Wie hast du das Spiel gegen den FHC gesehen?

Jade Oral: Es war für uns ziemlich schade, dass wir nicht an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen konnten. Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt, sodass der FHC am Ende verdient gewonnen hat.

Mehr 60 Fans haben Euch begleitet und Euch großartig und lautstark unterstützt. Wie hast du diese empfunden und wahrgenommen?

Jade Oral: Unsere Fans sind und bleiben die Besten. Wir sind traurig darüber, dass wir ihnen nicht das Spiel liefern konnten, das sie verdient hätten. In jeder Lage und bei jedem Spielstand standen sie hinter uns und auch, als die Niederlage dann da war, ließ die Unterstützung nicht nach. Wir sind sehr dankbar und hoffen dem Ganzen morgen im Spiel um Platz 3 gerecht zu werden.

Welche Chancen rechnet ihr Euch gegen Leipzig im Spiel um Platz 3 aus?

Jade Oral: Unsere Devise ist es jetzt einfach besser zu machen wie heute. Wir möchten zeigen, dass wir zurecht im Final Four stehen und wieder an die Leistung rankommen, die unsere Fans und Zuschauer von uns gewohnt sind. Wir möchten wieder bei 100 % spielen, wenn es dann am Ende für den 3. Platz reicht, können wir denke ich stolz sein.

