Jacobsen widmet Sieg den Elversberger Schneehelfern - "Mehr Druck als sonst"

Nach dem 4:3-Sieg über den FC Ingolstadt waren sich Trainer Horst Steffen und Dreifachtorschütze Thore Jacobsen einig: Der Heimerfolg der SV Elversberg gehörte den Fans.

Wegen der enormen Schneemassen in der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg war lange gar nicht klar, ob die Drittliga-Partie zwischen der SV Elversberg und dem FC Ingolstadt überhaupt angepfiffen werden könne. Nach Angaben des Aufsteigers habe die Rasenheizung nichts mehr ausrichten können. Deshalb bat der Klub bereits am frühen Samstagmorgen via Social-Media um Hilfe: "Wir brauchen jede helfende Hand, um das Stadion vom Schnee zu befreien."

Gesagt, getan - sowohl Mitarbeiter als auch zahlreiche Fans der SVE machten sich auf zum Schneeschieben, damit das Kräftemessen mit dem FCI zu Stande kommen kann. "Ich wusste, dass einige Jungs, die für den Platz zuständig sind, schon um 4 Uhr morgens hier waren und angefangen haben zu schippen", verriet Trainer Horst Steffen gegenüber den Mikrofonen von "MagentaSport". "Ich finde das bemerkenswert und das stellt unseren Klub auch ein Stück weit dar", deutete der 53-Jährige auf den Teamgeist im ganzen Verein.

Acht-Minuten-Gala auf schneebefreitem Rasen

Der zeigte sich dann - mal wieder - auch auf dem Rasen, welcher dank der vielen helfenden Hände letztlich tatsächlich bespielbar war. Und auf eben jenem Platz in der Arena an der Kaiserlinde spielte sich der Überraschungs-Tabellenführer zwischenzeitlich in einen Rausch und erzielte beim 4:3 über Ingolstadt drei Tore in acht Minuten. Man habe die Leistung der Anhänger und Verantwortlichen "als Mannschaft honorieren" wollen. "Wir wollten für die Leute alles raushauen und ihnen einen Sieg präsentieren. Das haben wir geschafft", freute sich Steffen über den Erfolg.

Die ganz besonderen Umständen im zweiten Spiel nach der Winterpause spürte auch Thore Jacobsen, der an diesem Nachmittag gleich dreimal erfolgreich (davon zweimal vom Punkt) war. "Ich bin richtig dankbar, dass die Fans angepackt und freigeschaufelt haben. Dadurch war ein bisschen mehr Druck drauf als sonst. Wir wollten den Fans unbedingt etwas zurückgeben", gestand Jacobsen, der seiner Dankbarkeit auch auf dem Platz Ausdruck verlieh. Denn nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (23.) huldigte der Mittelfeldmann beim Torjubel mit Wintermütze und Handgeste der intensiven Freischaufel-Aktion (siehe Bild).

"Ich bin überglücklich, die drei Tore gemacht zu haben, und dem Team geholfen zu haben, da oben zu bleiben", zeigte sich Jacobsen zudem erfreut darüber, dass die Erfolgsgeschichte der SVE vorerst weiter anhält. Mit 44 Punkten schreitet der kleine Verein aus dem Saarland zielstrebig in Richtung der 2. Bundesliga - aber bleibt bescheiden, weil noch immer nicht alles vollends einwandfrei gewesen sei, so Steffen. "Bei Standards waren wir nicht kompakt genug. Auch das Gegentor tief in der Nachspielzeit hätte nicht sein müssen". Doch dies sind wohl nur kleinere Kritikpunkte, denn was stimmt, ist die Teamleistung auf dem Platz - vor und nach dem Anpfiff.