Jacobsen warnt vor Knorr: "Wir brauchen einen Plan für ihn"

Dänemark geht am Freitagabend als klarer Favorit in sein Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland. Ein besonderes Augenmerk will Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen dabei auf den deutschen Spielmacher legen.

Beide wollen am Freitag ins EM-Finale einziehen: DHB-Spielmacher Juri Knorr (li.) und Dänemarks Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen. Sascha Klahn (2)