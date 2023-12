Jacobacci über "Trainer raus"-Rufe: "Natürlich bitter"

Der TSV 1860 München schlittert in der 3. Liga immer tiefer in die Krise. Die Fans sind verärgert, fordern "Trainer raus".

Die Löwen verloren am Sonntagabend bei Borussia Dortmund II mit 0:3 und damit das fünfte von zuletzt sechs Pflichtspielen. Im Schneetreiben im Stadion Rote Erde enttäuschten die Sechzger vor allem in der Chancenverwertung und fielen im zweiten Durchgang komplett auseinander: Binnen 18 Minuten (63., 78., 81.) kassierten sie die drei Gegentore.

Starke ratlos

"Das ist sehr schwierig zu erklären", sagte Manfred Starke bei "MagentaSport" und zeigte sich ratlos: "Wir spielen eine richtig gute erste Hälfte und müssen die Tore machen. In der zweiten Hälfte kommen wir völlig unter die Räder. Ich verstehe es gerade selber nicht." Dass die Löwen erneut nach einem Gegentor nicht mehr zurückkommen konnten, sei "auffällig". Der 32 Jahre alte Routinier forderte, dass sich jeder einzelne Spieler hinterfragen müsse und sprach von einer "brutalen Scheiß-Situation".

Mit 20 Punkten steht der TSV 1860 München auf dem 15. Platz und damit nur noch sechs Punkte vor den Abstiegsrängen. "Wir befinden uns da, wo wir stehen und müssen schauen, dass wir da so schnell wie möglich wieder rauskommen", sagte Trainer Maurizio Jacobacci, der gestand: "Wenn man die Chancen nicht nutzt und dann ein Tor kassiert, dann ist das auch etwas Mentales."

Neuer Stürmer im Winter?

Schmerzlich vermisst wurde der weiter verletzte Joel Zwarts. Wie lange der 24-jährige Stürmer noch ausfällt, ist unklar. Und weil auch Fynn Lakenmacher in dieser Saison noch nicht richtig durchstartete (erst ein Tor), stellt sich die Frage, ob im Winter ein neuer Stürmer kommt. "Klar, Joel Zwarts fehlt natürlich. Wir brauchen einen Mann vorne, der alle Möglichkeiten verwertet", sagte Jacobacci dazu. "Wir haben gerade nicht den Killerinstinkt."

Mitgereiste Fans wütend

Dem 60 Jahre alten Italo-Berner gehen allmählich die Argumente aus. In der Schlussphase und nach der Partie setzte es viele Pfiffe und wütende Schlachtgesänge aus dem TSV-Gästeblock. Rund 1000 mitgereiste 1860-Fans forderten unter anderem "Trainer raus". "Das ist natürlich bitter und nicht schön", sagte Jacobacci, zeigte aber Verständnis: "Wir sind alle nicht zufrieden."

Starke appellierte an den Zusammenhalt: "Das tut gerade extrem weh, aber wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen da gemeinsam rauszukommen." Ob Jacobacci für diese Mission weiter das Vertrauen der Verantwortlichen erhält, wird sich zeigen. Die letzten Spiele in diesem Jahr haben es jedenfalls in sich: Am Samstag kommt Rot-Weiss Essen, danach müssen die Löwen nach Bielefeld und zu den ebenfalls stark kriselnden Mannheimern.