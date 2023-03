Jacobacci sieht gute Ansätze: "Jetzt geht es darum, ein Resultat zu holen"

Der TSV 1860 München ist am Samstag zu Gast beim MSV Duisburg. Maurizio Jacobacci setzt auf Zusammenhalt und weiß, dass nun Ergebnisse folgen müssen.

Sein Debüt hat sich Maurizio Jacobacci sicherlich anders vorgestellt. Für den neuen Trainer des TSV 1860 München gab es zum Einstand eine 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln. Dennoch konnte er aus der Partie positive Schlüsse mit Blick auf die anstehende Aufgabe ziehen, wie der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärte.

"Wir müssen wissen, dass wir gegen Viktoria Köln eigentlich wenig zugelassen haben. Ich glaube nicht, dass Viktoria Köln den Sieg verdient hat", betonte Jacobacci und verwies darauf, dass die Kölner aus ihrer einzigen echten Torchance den Siegtreffer erzielten. Auch der Spielaufbau habe dem Trainer gefallen. "Ich glaube schon, es gab sehr viele gute Momente, die wir hatten. Am Schluss, klar, ist das Resultat negativ. Aber ich glaube, man hat aus diesem Spiel sehr viele positive Dinge mitnehmen können. Das habe ich der Mannschaft auch gezeigt."

Ich wünsche mir wirklich, dass die Spieler begriffen haben, dass es nur miteinander geht. Maurizio Jacobacci

Mit den guten Seiten aus dem Köln-Spiel soll es auswärts gegen den MSV Duisburg endlich mal wieder mit einem Sieg klappen. Schließlich blieben die Münchener zuletzt sechs Mal ohne Dreier. "Jetzt geht es darum, ein Resultat zu holen, was eine Hilfe wäre, auch für das Team, das in der letzten Zeit sehr viel einstecken musste", war sich auch Jacobacci bewusst. Der neue Mann betonte, dass ihm der Teamgedanke in der aktuellen Situation besonders wichtig sei. "Ich wünsche mir wirklich, dass die Spieler begriffen haben, dass es nur miteinander geht."

1860 will mit Respekt, aber ohne Angst antreten

In der Hinrunde konnten die Löwen den MSV Duisburg noch mit 4:1 besiegen. In der Rückrunde sieht die Ausgangslage allerdings anders aus. Während 1860 in der Ergebniskrise steckt, gehen die Zebras mit dem Selbstvertrauen aus einem 3:2-Auswärtssieg in Oldenburg in die Partie. "Es ist eine erfahrene Truppe, die eine sehr gute Qualität hat", schätzte Jacobacci den Gegner ein. "Wir fahren mit Respekt dahin, aber nicht mit Angst."

Dabei kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Tim Rieder und Erik Tallig (beide Knie) fallen aus. Auch Marius Wörl, der der U 19 zuletzt zum Bundesliga-Klassenerhalt verhalf, wird wieder zum Drtittliga-Kader gehören.