Jacobacci schonungslos: 1860 wegen fehlender "Winner-Mentalität" kein Top-Team

Die Anfangsphase bei der Dortmund-II-Pleite hat 1860-Trainer Maurizio Jacobacci überhaupt nicht gefallen. Im Derby gegen Ingolstadt will der Coach dennoch aus einem Grund auf große Personalrochaden verzichten.

Nach dem ersten Sieg unter Maurizio Jacobacci bei Erzgebirge Aue (1:3) wähnten sich die Löwen vor Kurzem noch auf dem richtigen Weg. Dieser Eindruck erwies sich rasch als falsch: Auf heimischem Geläuf setzte es fortan am vergangenen Wochenende gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund eine deftige 1:4-Pleite.

Bereits nach 17 Minuten lagen die Giesinger mit 0:3 hinten und die Partie war quasi gelaufen. "So etwas wie die ersten zwanzig Minuten darf nicht mehr passieren. Es waren individuelle Fehler, die zu den Situationen geführt haben", kritisierte der Coach in der Pressekonferenz vor der Partie am Abend beim FC Ingolstadt (19 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Elf schonungslos.

"Der Gegner sagt: Heute ist was zu holen"

Für den Lerneffekt seiner Sechziger sah der Italo-Schweizer den anfänglich desolaten Auftritt dennoch als wertvoll an. "Das letzte Spiel hat uns gewisse Dinge aufgezeigt. Wenn es nur einen Spieler gibt, der nicht voll bei der Sache ist, gibt es eine Kettenreaktion. Der Gegner sagt: Heute ist was zu holen."

Nach zwanzig Minuten steigerten sich die Münchner, eine Aufholjagd konnte aber nicht mehr gestartet werden. Fortan hätte der 60-Jährige ein "gutes Spiel von unserer Seite" gesehen. "Man weiß, wie schwierig es ist, wenn man sich gegen eine kompakte, solide Defensive des Gegners Aktionen herausspielen muss - und das haben wir", hatte Jacobacci sogar ein Lob für seine Mannen parat.

Fehlende "Winner-Mentalität" als bisheriges Kernproblem

Als Jaccobacci danach gefragt wurde, was 1860 im Allgemeinen fehle, um eine Spitzenmannschaft zu werden, zögerte er nicht lange. "Die Winner-Mentalität ganz klar." Dies sei ihm schon in verschiedenen Momenten seit seiner Amtsübernahme Anfang März aufgefallen.

Auch "in den Trainingsspielen" wäre der absolute Wille, dieses zu gewinnen, nicht immer vorhanden. Vor dem bayrischen Derby gegen den FCI sprach der gebürtige Berner eine deutliche Forderung aus: "Ich will ein Team auf dem Platz sehen, dass sich zerreißt, arbeitet, und wenn es den Ball hat, spielt."

Er hat einen guten linken Fuß und ist sehr gefährlich, wenn man ihn zum Abschluss lässt. Maurizio Jacobacci über Tobias Bech

Damit dies künftig in jeder Partie gelingt, will Jacobacci auch in der alltäglichen Arbeit Veränderungen einführen. Für das Teamgefüge als besonders kritisch empfindet er die Tatsache, dass wegen der sozialen Medien kaum mehr miteinander geredet wird. "Ich werde gewisse Dinge implementieren, damit unser gesellschaftliches Beisamensein noch intensiver gelebt werden kann", so die Ankündigung des 60-Jährigen.

Bei krisengebeutelten Schanzern erwartet Jacobacci eine umkämpfte Partie. "Dieser Kampf wird stattfinden. Wir müssen und werden bereit sein, diesen Kampf anzunehmen. Ein Derby ist ein Derby. Man weiß nie, was passiert." Besonders ein Spieler weckt die Aufmerksamkeit des Trainers: Tobias Bech. "Er hat einen guten linken Fuß und ist sehr gefährlich, wenn man ihn zum Abschluss lässt."

Trotz Pleite keine Rotationsmaschine

Große Wechselspielereien soll es trotz der deutlichen Niederlage gegen die Zweitvertretung des BVB nicht geben. Laut Jacobacci beginnen zurzeit "die offensiven Zusammenspiele verschiedener Spieler an zu greifen".

Das Anwerfen der Rotationsmaschine könnte dafür sorgen, dass die offensiven Mechanismen "wieder einen Schritt zurück gehen". Dabei nimmt der Übungsleiter auch die Ersatzspieler in die Pflicht. "Die, die im Moment draußen sind, müssen mir beweisen, dass sie da rein gehen wollen."