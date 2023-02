Jacobacci bei Sechzig vorgestellt: "Wollen wir oder wollen wir nicht?"

Maurizio Jacobacci (60) soll 1860 München wieder in die Spur bringen. Am Montag stellte sich der neue Trainer in Giesing vor.

Fast vier Wochen hat es nach der Freistellung von Michael Köllner gedauert, ehe 1860 München am Sonntag einen neuen Cheftrainer präsentierte. Maurizio Jacobacci übernimmt das Zepter von Interimscoach Günther Gorenzel, der sich damit wieder auf seine Rolle als Sport-Geschäftsführer fokussieren kann.

In der Doppelfunktion hatte Gorenzel in den vergangenen Wochen Ausschau gehalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo er letztlich beim Italo-Schweizer Jacobacci landete. Der seit Januar 60-Jährige hatte sich über Kontakte selbst bei den Löwen ins Spiel gebracht und letztlich den Zuschlag erhalten, weil er Gorenzel mit der "intensiven" und "detaillierten" Analyse des Vereins, der Mannschaft und der Gegner "beeindrucken" konnte.

Kontakt zu Drittliga-Konkurrenten

Am Montagvormittag erschien Jacobacci frisch frisiert und grinsend um Punkt elf Uhr im Presseraum der Löwen an der Grünwalder Straße und sprach über…

… die Herausforderung bei 1860: "Entscheidend wird jetzt erstmal sein, die Mannschaft auf dem Platz persönlich kennenzulernen. Mich interessieren ihre Gedanken über die aktuelle Situation. Klar ist, dass wir nach vorne schauen wollen. Was passiert ist, kann man nicht ändern. Das nächste Ziel ist das nächste Spiel."

… das Interesse an 1860: "Die 3. Liga ist eine renommierte Liga mit vielen spannenden Teams. Intensiv habe ich mich seit letztem September mit 1860 beschäftigt. Ich hatte auch Kontakt zu Konkurrenten in der 3. Liga."

Taktikfreak mit Winner-Mentalität

… seine Art und Weise: "Ich bin ein leidenschaftlicher und emotionaler Trainer, der versucht, eine Winner-Mentalität auszustrahlen und versucht, sie der Mannschaft mitzugeben. Ich bin ein Taktikfreak, ein Trainer, der auf Augenhöhe agiert mit den Spielern. Ich will nicht, dass sie nur konsumieren. Sie sollen am täglichen Geschäft partizipieren. Es ist wichtig, dass die Spieler verstehen, wieso sie so oder so spielen müssen. Ich bin sehr akribisch in der Vorgehensweise und versuche, flexibel zu bleiben. Es geht um die Mannschaft, ich muss der Mannschaft das bestmögliche System mit auf den Weg gegeben. Die Sprachen helfen mir, ich spreche perfekt Deutsch, Italienisch und Französisch, auf Englisch kann ich mich verständigen."

… seine Herangehensweise: "Es ist ganz klar: Die Basis zum Erfolg ist eine stabile Defensive. Ganz klar. Wenn ein Team wenig Gegentore bekommt, vermittelt sie etwas sehr Wichtiges, sprich, es gibt Selbstvertrauen. Es steigert den Glauben an sich selbst. Es muss einen Ruck geben in der Mannschaft, 33 Gegentore sind zu viele. Die Freude muss zurückkommen und der Mut zum größeren Risiko. Wenn stabil ist, kann man ganz anders auftreten."

… die Ziele für den Rest der Saison: "Ich würde das Wort 'Aufstieg' im Moment nicht in den Mund nehmen. Ich will die Mannschaft kennenlernen und die Mannschaft auf Samstag (gegen Viktoria Köln, d. Red.) vorbereiten. Es gibt wenige Mannschaften, die so viele treue Fans haben wie 1860. Das einzige Ziel ist die Top-Vorbereitung in dieser Woche."

Mentale Müdigkeit muss raus

… die Aufgaben in der aktuellen Krise: "Nach elf Spielen mit nur einem Sieg kann die Moral nicht optimal sein. Die Spieler machen sich dementsprechend Gedanken. Entscheidend ist für mich, diese mentale Müdigkeit aus den Köpfen zu nehmen, die Freude wieder reinzubringen. Um dann das Spiel am Samstag so anzugehen, dass sie ihr Spiel machen können. Ich darf die Spieler jetzt nicht überbelasten mit taktischen Sachen. Es ist kein physisches Problem, es ist eher ein mentales Problem. Wer mental blockiert ist, kann seine Leistung nicht abrufen."

… den Kader: "Da hat Günther einen sehr guten Job gemacht. Es sind Spieler mit enormer Qualität, und ich glaube schon, dass die Mannschaft sehr gutes Potenzial hat. Jetzt müssen sie die Hilfe des Trainerstabs annehmen. Entscheidend ist, dass sie es wollen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Am Ende sind es die Spieler, die auf dem Platz stehen. Es muss ein Wir-Gefühl entstehen, das geht nur über den Erfolg. Ich bin froh, heute Nachmittag mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und sie kennenzulernen. Das wird eine geile Sache. Aber wer sich dem Erfolg nicht unterordnet, wird ein Problem mit mir bekommen. Ich erwarte Einsatz von den Spielern. Sie haben hier alles, um top-seriöse Arbeit abzuliefern."