Jackwerth erklärt das Schanzer-Beben vor dem Schalke-Spiel

Trainer Roberto Pätzold und der Technische Direktor Florian Zehe sind weg - der neue Coach Andre Schubert ist da. Ingolstadts Vereinschef Peter Jackwerth (64) erklärt die Hintergründe und wirft einen Blick in die Zukunft.

Herr Jackwerth, Trainerwechsel beim FC Ingolstadt, viele fragen sich warum gerade zu diesem Zeitpunkt?

Das Thema kam bereits vor dem Nürnberg-Spiel auf. Wir haben zwar einen Punkt geholt und danach in Sandhausen gewonnen, wollten uns aber auch anschauen, ob sich die Mannschaft weiterentwickelt. Wir hatten irgendwann das Gefühl, irgend etwas stimmt nicht. Trotz der drei bösen Klatschen gegen Darmstadt, Bremen und St. Pauli hatten wir die Hoffnung, dass wir das Heimspiel gegen Düsseldorf positiv gestalten können. Nach dem 0:1 gingen die Köpfe runter und es kam keine Reaktion mehr. Danach hatten wir das Gefühl, einen neuen Impuls setzen zu müssen.

Wieso fiel die Wahl als Nachfolger für Roberto Pätzold auf Andre Schubert?

Ich kenne Andre Schubert seit 2005 vom TUJA-Cup in der Saturn Arena, der Kontakt ist nie abgerissen. Jetzt hat es sich angeboten, zusammenzuarbeiten, er war frei und wir haben einen Trainer gesucht. Was nicht heißen soll, dass wir nur mit ihm gesprochen haben, es gab auch Kontakt zu anderen Kandidaten. Wir haben dann für uns entschieden, dass wir einen relativ erfahrenen und reiferen Trainer holen wollen, der die Entwicklung in die richtige Richtung dreht.

Welche Vorwürfe machen Sie Pätzold?

Ich werfe ihm gar nichts vor, aber wir haben in acht Spielen vier Punkte geholt. Mit diesem Punkteschnitt steigt man ab. Ich denke schon, dass wir auch ein bisschen umdenken müssen, was unsere Spielweise betrifft. Roberto hat es im Nachwuchsbereich sehr gut gemacht, aber manchmal muss man auch überlegen, ob man das richtige Material und die richtige Qualität dafür hat.

War das Risiko, den erfolgreichen U-19-Trainer nach dem Zweitliga-Aufstieg direkt zu befördern, zu gewagt?

Dazu gab es teilweise vor der Saison unterschiedliche Meinungen. Nachher ist man immer klüger, aber im Nachgang muss man es wohl ein Stück weit so sehen. Aber ich weiß nicht, ob es unter einem anderen Trainer besser gelaufen wäre.

Jetzt geht es am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel auf Schalke. Ist der Gedanke dahinter, dass der neue Coach sein Team vor der Länderspielpause einmal im Ligabetrieb sieht?

Ich kann nur für mich und nicht für unser komplettes sechsköpfiges Gremium sprechen. Es war keine 50:50-Entscheidung, sondern ziemlich klar nach dem Abpfiff, dass etwas passiert. Mich hat gestört, dass wir gegen Düsseldorf erst nach dem 0:2, als die Partie entschieden war, zum Ende hin Gas gegeben haben. Ähnlich verliefen die Spiele gegen Darmstadt und St. Pauli. Es muss uns gelingen, die Partien bis zum Ende offen zu halten, um ein gleichwertiger Gegner zu sein. Die letzten 15 Minuten möchte ich über 90 Minuten sehen.

Mit Florian Zehe wurde auch noch der Technische Direktor freigestellt. Hängt diese Entscheidung mit der Kaderzusammenstellung zusammen?

Die Qualitätsfrage ist das eine, das Verletzungspech, das den Kader geschwächt hat, das andere. Daran tragen Flo und Roberto keine Schuld. Derzeit kommt erschwerend hinzu, dass unser Manager Profifußball Malte Metzelder seit zwei Wochen krank ist. Bei Flo und Roberto hatte ich persönlich nicht das Gefühl, dass sie sportlich das Ruder noch herumreißen können.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der späte Zeitpunkt der Neuverpflichtungen. Könnte es deshalb weitere personelle Konsequenzen geben, da ja der Manager Profifußball Malte Metzelder bei der Kaderplanung ebenfalls entscheidend beteiligt war?

Mir gefällt nicht, dass ich nicht mehr zuordnen konnte, wer entschieden hat, welcher Spieler kommt, wer ihn gescoutet, ausgesucht oder mit ihm verhandelt hat. Die sportliche Verantwortung muss in meinen Augen an einer Person hängen, nicht an zwei oder dreien. Ich werde mit Malte über das Thema nicht reden, solange er nicht fit ist. Wenn man nach einer Blinddarm-OP über mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt ist, verbietet sich das. Wir werden das Ganze in einem Vier-Augen-Gespräch ausräumen und ich werde es dann für mich informativ so aufarbeiten, dass wir in Zukunft wissen, wie wir miteinander umgehen müssen.

Werfen wir einen Blick voraus, wie wichtig wäre es, die Vorrunde über dem Strich zu beenden, und falls es nicht gelingt, ist der Klub finanziell in der Lage, den Kader im Winter aufzurüsten?

Der Platz vor der Winterpause ist egal, wichtig ist, dass der Abstand nicht zu groß ist, um in der Rückrunde noch genügend Punkte holen zu können. Wir haben einen Kader, der erst wieder stabil wird, wenn die Verletzten zurückkommen. Trotz allem gibt es zwei Dinge zu beachten: Wir werden sicher den einen oder anderen Spieler noch holen können und wollen. Es muss Qualität kommen, um die zweite Saisonhälfte erfolgreich zu gestalten. Aber im Umkehrschluss haben wir natürlich einen Riesenkader, wenn alle fit sind. Derzeit 32 Mann sind zu viel - ich hätte eigentlich erwartet, dass wir bereits im Sommer noch drei, vier Mann verkaufen oder verleihen. Wenn zehn bis zwölf Leute auf der Tribüne sitzen, wird die Unzufriedenheit auch nicht weniger. Das müssen wir im Winter abstellen, es werden sicher einige gehen.