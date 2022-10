Aufatmen nach vier Pleiten: Denver Broncos gewinnen in Wembley

Für den kritisierten Russell Wilson und die Broncos ist es zuletzt gar nicht gelaufen. Im letzten von drei Wembley-Spielen dieser NFL-Saison holte Denver aber einen dringend erforderlichen Sieg gegen Jacksonville.

Eines vorneweg: Russell Wilson, in der Offseason für teures Kapital aus Seattle gekommen und als große Lösung für die künftigen Broncos-Jahre vorgestellt, versprüht noch immer nicht den Zauber alter Tage. Im Vergleich zu den vielen äußerst schwachen Auftritten in den ersten Wochen dieser Regular Season, in denen der 33-jährige Routinier teils klar freistehende Mitspieler übersehen hatte, lieferte der Star-Quarterback dieses Mal allerdings eine solide Leistung ab.

Zwar verbuchte Wilson eine Interception, verzeichnete allerdings nach langsamen wie etwas eingerosteten Start auch einen Touchdown-Pass zum wichtigen 7:10-Anschluss kurz vor der Pause im Wembley Stadium (Receiver Jerry Jeudy) und mit 18 erfolgreichen von 30 versuchten Zuspielen auf 252 Yards - plus 17 Rushing Yards.

Und viel wichtiger: Nach der Halbzeitpause leitete der zuletzt angeschlagene Spielmacher zwei Drives zu Punkten - und lieferte für zwei Matchwinner so die Grundlage. Zunächst nämlich erreichte Running Back Melvin Gordon mit einem kurzen Lauf in die Endzone die erste Führung für die Broncos (14:10), ehe nach einem zwischenzeitlichen TD der Jaguars (Travis Etiennes Rush zum 17:14) der Moment für Latavius Murray kam. Der erst seit kurzem für Denver auflaufende Running Back brachte 1:43 Minuten vor Spielende mit einem Lauf über zwei Yards zum 21:17 den wichtigen Sieg für seine Farben unter Dach und Fach - und zwar nach vier Pleiten am Stück.

Kurios: Für Murray war es bereits der zweite Touchdown innerhalb dieses Monats in London. Für die New Orleans Saints, von denen der Profi erst kürzlich gewechselt war, hatte der Running Back Anfang Oktober im Tottenham Stadium die Endzone erreicht. Sein Touchdown dieses Mal war übrigens vor 86.215 Zuschauern in Wembley geglückt - die größte NFL-Kulisse bei all ihren internationalen Partien.

Für Jacksonville geht diese Regular Season übrigens immer mehr den Bach runter - und das, obwohl Läufer Etienne mit 24 Carries für famose 156 Yards und eben seinen Touchdown zur zwischenzeitlichen erneuten Führung rannte. Fünf Niederlagen am Stück haben die Jags nun auf 2:6 abschmieren lassen, während die Broncos eben mit 3:5 immerhin wieder etwas Hoffnung getankt haben.