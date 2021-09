Jacksons Salto schickt die Chiefs geschlagen nach Hause

Lamar Jackson und Tom Brady haben in den Spätspielen der NFL die Highlights gesetzt - Akrobatik und Hochspannung inklusive.

Gleich mehrere ihrer Quarterback-Kollegen hatten sich in den frühen Spielen am Sonntag Verletzungen zugezogen, die Protagonisten am späteren Abend (MESZ) blieben unversehrt und lieferten Spektakel ab. Lamar Jackson gelang erstmals in seiner noch relativ jungen NFL-Laufbahn ein Sieg über Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs, Tom Brady sammelte beim 48:25 der Tampa Bay Buccaneers über die Atlanta Falcons gleich fünf Touchdown-Pässe.

Chronologisch der Reihe nach. Zunächst war Brady dran. Im Süd-Vergleich mit den Falcons führte der 44-jährige Altstar (24/36, 276 Yards) den amtierenden Meister zu einem klaren Erfolg und schickte nach seinem TD-Quintett - zwei Pässe fing Kumpel Rob Gronkowski für Touchdowns - gleich mal eine Warnung an die anderen Teams raus: "Ich denke, wir können noch besser werden." Der inzwischen siebenmalige Super-Bowl-Champion fügte hinzu: "Der Sieg fühlt sich gut an und es gibt viel, auf das wir aufbauen können." Die Bucs stehen bei 2:0, die Falcons, die das Schlussviertel mit 0:20 verloren, nach gleich drei Interceptions von Matt Ryan (35/46 für 300 Yards, 2 TD) bei 0:2.

Ravens drehen Spiel in Q4

Ungleich spannender war das wilde Treiben hernach in Baltimore. Die heimischen Ravens lagen gegen die Chiefs lange Zeit im Hintertreffen, tief im dritten Viertel nach einer 46-Yards-Augenweide von Mahomes auf Travis Kelce mit 24:35. Doch im Duell der beiden Top-Quarterbacks hatte am Ende doch noch Ravens-Strippenzieher Jackson die Oberhand. Zwei kurze Läufe in die Endzone von Jackson, den entscheidenden per Salto artistisch vollendet, wendeten das Blatt noch zum 36:35-Thriller-Sieg und damit zum ersten Erfolgs Jacksons über Mahomes. "Einfach weitermachen und nicht aufgeben", lautete das Erfolgsrezept des Gewinners anschließend via TV-Sender NBC.

Ein paar Zahlen zum Vergleich: Mahomes warf drei Touchdowns bei einem Pick (343 Yards), Jackson sammelte neben den Lauf-TDs einen TD-Pass bei zwei Interceptions und kam insgesamt auf 346 Yards Raumgewinn, 107 davon am Boden. Zum neunten Mal knackte Jackson als "Läufer" die 100er-Marke und egalisierte damit den Rekord von Michael Vick.