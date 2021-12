Jackson verletzt sich bei Ravens-Niederlage - Chiefs überrollen Raiders

Die Baltimore Ravens bangen um Lamar Jackson, die Kansas City Chiefs senden eine Bewerbung auf die Favoritenrolle - und die Dallas Cowboys müssen trotz 24-Punkte-Führung noch zittern. Die frühen Spiele des NFL-Sonntags in der Übersicht.

Die ohnehin schon verletzungsgeplagten Baltimore Ravens haben nicht nur eine empfindliche Niederlage im Rennen um die Play-off-Plätze kassiert, sondern müssen nun womöglich auch noch ohne Lamar Jackson auskommen. Der Star-Quarterback zog sich im zweiten Viertel der 22:24-Niederlage gegen die Cleveland Browns eine Knöchelverletzung zu und kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Sein Vertreter Tyler Huntley hatte den Browns zunächst wenig entgegenzusetzen, brachte die Ravens im letzten Viertel aber tatsächlich noch einmal auf zwei Punkte heran - und nachdem Baltimore den Ball via geglücktem Onside Kick zurück bekam, lag der große Turnaround in der Luft. Den potenziell siegbringenden Drive stoppte Cleveland aber und bleibt durch den knappen Erfolg seinerseits im Play-off-Rennen.

Ein Bewerbungsschreiben auf die Favoritenrolle in der engen AFC schickten die Kansas City Chiefs ab. Der Super-Bowl-Champion von 2020 fuhr in beeindruckender Manier den sechsten Sieg in Folge ein und brachte auch die zuletzt immer wieder schwächelnde Offense ordentlich ins Rollen. 48:9 hieß das Ergebnis am Ende einer äußerst einseitigen Partie gegen die Las Vegas Raiders, zur Halbzeit hatten Patrick Mahomes & Co. schon fünf Touchdowns erzielt.

Cowboys zittern trotz deutlicher Führung

Auch für die Dallas Cowboys sah es lange nach einem ungefährdeten Division-Erfolg aus. Bis Mitte des dritten Viertels führte "America's Team" mit 24:0 gegen das Washington Football Team - und musste doch noch zittern. Auch wegen eines "Pick Six" von Quarterback Dak Prescott gaben die Cowboys den Großteil ihres Vorsprungs her, sodass Washington kurz vor Schluss die Möglichkeit auf einen ausgleichenden Touchdown-Drive bekam. Dem für den verletzten Taylor Heinicke gekommenen Ersatz-Quarterback Kyle Allen unterlief dann aber ein Fumble, das den 27:20-Sieg für Dallas besiegelte.

Nächster schwarzer Lawrence-Tag

Etwas unspektakulärer verliefen die anderen beiden Division-Duelle des Tages. Die Tennessee Titans siegten mit 20:0 gegen die Jacksonville Jaguars, bei denen First Overall Pick Trevor Lawrence mit vier Interceptions mal wieder einen rabenschwarzen Tag erwischte. Und die Atlanta Falcons gewannen mit 29:21 gegen die Carolina Panthers, die Quarterback-Rückkehrer Cam Newton im vierten Viertel erneut aus dem Spiel nahmen.

Außerdem im frühen Fenster: Do-It-All-Quarterback Taysom Hill zeigte beim 30:9 über die New York Jets mal wieder seine Athletik und steuerte gleich zwei Rushing Touchdowns bei. Und bei den Seattle Seahawks glänzten Running Back Rashaad Penny (137 Yards, zwei Touchdowns) und Wide Receiver Tyler Lockett (142 Yards, ein Touchdown) beim ungefährdeten 33:13 über defensiv erneut überforderte Houston Texans.