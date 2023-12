Jackson spielt Fußball vor Wut und gewinnt in der Overtime - Jaguars-Comeback misslingt

Obwohl die Jacksonville Jaguars doch mit dem eigentlich verletzten Top-Quarterback Trevor Lawrence an den Start gehen konnten, reichte es am Ende nicht zu einem Sieg in Cleveland. Lange zittern mussten derweil die Baltimore Ravens und die Tampa Bay Buccaneers, bekamen es aber hingebogen. Überraschen konnten die New York Jets.

Flacco sticht Lawrence aus

In der Verlängerung denkbar knapp mit 31:34 gegen die Cincinnati Bengals ohne deren Star-Quarterback Joe Burrow verloren - und dann auch noch um den eigenen Top-Spielmacher Trevor Lawrence gebangt: Zum Abschluss von Week 13 in der NFL hatten die Jaguars etwas leiden müssen. Nun in der frühen Sonntagsschicht von Week 14 wollte Jacksonville wieder mit positiven Nachrichten auffahren.

Allein es wurde nichts beim Gastspiel in Cleveland. Zwar konnte Lawrence trotz erlittener Knöchelverstauchung überraschend direkt wieder auflaufen und viele starke Plays zeigen (257 Yards und drei Touchdown-Pässe), am Ende ging der 24-Jährige mit seinen Farben aber baden - und zwar gegen die heimischen Browns um den schon 38-jährigen Joe Flacco.

Der erst kürzlich als Rettungsanker verpflichtete Oldie-Quarterback brachte sein Team aus Ohio von Anfang an auf die Gewinnerstraße, von der Cleveland niemals mehr abbog. Führungen von 14:0 und 28:14 bis hin zum Endstand von 31:27 gerieten immer nur minimal in Gefahr - auch weil eine abermals auffällige Browns-Defense gleich drei Interceptions und einen Fumble erreichte. Da machten letztlich auch ein Pick und ein Fumble von Routinier Flacco nichts, der ansonsten starke 311 Yards und ebenfalls drei TD-Zuspiele erreichte.

Das anvisierte Jaguars-Comeback wurde letztlich auch zunichte gemacht, weil Clevelands Star-Verteidiger Myles Garrett Spielmacher Lawrence bei einer "two-point conversion" einen Sack verpasst hatte und zudem der folgend versuchte "onside kick" misslungen war. Mit dem Erfolg steigerten die Browns (8-5) jedenfalls ihre Play-off-Chancen in der umkämpfen AFC North, Jacksonville führt die AFC South mit ebenfalls 8-5 weiter an.

Bengals auch ohne Burrow voll im Rennen

Apropos Play-off-Chancen in der AFC North: Hier mischen auch wieder fleißig die Cincinnati Bengals (7-6) mit - und das ohne ihr Aushängeschild Burrow. Denn beim Heimspiel gegen die zuletzt oft siegreichen Indianapolis Colts (nun ebenfalls 7-6) gelang ein klares 34:14 nach 60 Minuten Football.

Ersatz-Quarterback Jake Browning, 2019 als "undrafted agent" in die Liga gekommen, zunächst bei den Minnesota Vikings ohne Einsatz geparkt und seit 2021 in Cincy unterwegs, überzeugte wie schon vergangene Woche. Der 27-Jährige warf für 275 Yards und zwei Touchdowns, rannte einmal selbst in die Endzone und erlaubte sich lediglich eine Interception. Das alles in Verbindung mit einer zuverlässigen Defense reichte, um die jüngste Siegesserie der Colts von vier erfolgreichen Partien reißen zu lassen. Interessant dabei: Während es zur Pause noch 14:14 geheißen hatte, brach Indy ab Quarter drei richtig ein - unter anderem mit Punt, Punt, Interception von Spielmacher Gardner Minshew (240 Yards, ein TD) und einem missglückten Versuch bei Fourth Down.

Hochspannung in Baltimore - inklusive Glanzpunkt in der Verlängerung

Was für ein Spiel! Das Duell der Baltimore Ravens (10-3) mit den noch auf ein Endrundenticket lauernden Los Angeles Rams (6-7) war ein Leckerbissen für alle (neutralen) Beobachter. Es ging hin und her mit tollen Spielzügen auf beiden Seiten - was auch kein großes Wunder war bei zwei großartigen Quarterbacks. Lamar Jackson, der zwischendurch nach einem fatalen Snap seines Centers aus Furcht vor einem Touchdown der Gäste den Ball vor lauter Wut absichtlich ins Aus schoss (Safety und Rückstand), erreichte etwa stolze 386 Total Yards und drei Touchdowns (eine Interception), während es sein Gegenüber Matthew Stafford auf 294 Yards und ebenfalls drei TDs (kein Pick) brachte.

Drehte mit seinen Baltimore Ravens spät nochmal richtig auf: Star-Quarterback Lamar Jackson. Getty Images

Das Besondere aber: Gleich sieben Führungswechsel hatte es bis rein in die Verlängerung gegeben. Und hierhin hatten es die gastgebenden Ravens nur geschafft, weil Rookie-Receiver Zay Flowers einen 21-Yard-Touchdown nach Pass von Jackson zum späten 31:28 verbuchte. Wenig später, nach erfolgreichem Field-Goal-Drive der Kalifornier zum 31:31, zauberte Special Teamer Tylan Wallace dann einen gewaltiges Highlight aus dem Ärmel. Bei einem Punt von Los Angeles in der Overtime nämlich setzte der Ersatz-Returner (Devin Duvernay war mit einer Rückenverletzung ausgeschieden) unwiderstehlich über stolze 76 Yards zum Touchdown-Lauf an. Dabei wich Wallace gleich mehreren Tackles stark aus, kam beim letzten davon zwar ins Stolpern, aber nicht aus dem Tritt und hangelte sich bis in die Endzone. Game over!

Die Folge: lange Gesichter bei Stafford, Running Back Kyren Williams (114 Yards), Receiver-Ass Cooper Kupp (115 Yards, ein TD) und Rookie-Passempfänger Puka Nacua (84 Yards), die nach drei siegreichen Partien wieder verloren - und Freudestrahlen bei Jackson und vor allem auch dem arg überzeugenden Receiver Odell Beckham Junior (97 Yards, ein TD).

Damit gewannen an diesem frühen Sonntag übrigens alle drei im Einsatz befindlichen AFC-North-Teams (Cleveland, Cincinnati, Baltimore), während die Pittsburgh Steelers (7-6) bereits im Thursday Night Game an der Reihe gewesen waren - und mit einem enttäuschenden 18:21 gegen die schwachen New England Patriots (3-10) verloren hatten.

Lions straucheln - Amon-Ra St. Brown taucht ab

Wurde von den Chicago Bears fast komplett aus dem Spiel genommen: Lions-Receiver Amon-Ra St. Brown. Getty Images

Die Detroit Lions (9-4) um den deutsch-amerikanischen Top-Receiver Amon-Ra St. Brown (dieses Mal nur 21 Yards mit drei Catches - Saisontiefpunkt) verloren mit 13:28 das interne NFC-North-Duell mit den Chicago Bears (5-8). Gegen die Mannen aus "Windy City" hatten die zuletzt spielerisch immer mehr strauchelnden Löwen erst in Week 11 beim gerade noch erreichten 31:26 schon große Probleme gehabt. Mit nun vier Niederlagen ist Rang 1 in der eigenen Division und die dadurch sichere Play-off-Qualifikation plötzlich etwas in Gefahr - zumal es noch zweimal gegen die Minnesota Vikings geht und auch die Green Bay Packers aufstreben.

Die Lions schadeten sich mit drei Ballverlusten selbst: Quarterback Jared Goff (nur 161 Yards, ein TD) verzeichnete gleich zwei Interceptions und einen Fumble nach einem misslungenen Snap. Für die Bears um Spielmacher Justin Fields (223 Yards, zwei Total TDs) bedeutete dieser Erfolg bereits Sieg Nummer drei aus den vergangenen vier Partien.

Randnotiz: Der ältere Bruder von Amon-Ra St. Brown (24), Equanimeous St. Brown (27), konnte nicht mitwirken. Wie die Bears vor der Partie erklärt hatten, war "EQ" aufgrund einer Brustkorbverletzung, die er sich unter der Woche im Training zugezogen hatte, inaktiv gewesen. Es war der nächste Rückschlag für den Ex-Packer, der in dieser Saison wegen Verletzungen erst fünf der 14 Partien absolviert hat.

Was war sonst noch los?

Die New York Jets (5-8), die unter der Woche abermals einen Quarterback-Wechsel wieder zurück zu Zach Wilson und weg von Tim Boyle vollzogen hatten, schlugen mit einem klaren 30:6 gegen die Houston Texans (7-6) - das Überraschungsteam dieser bisherigen Regular Season - zu. Dabei überzeugte neben der gewohnt starken Defense, die "shooting star" C. J. Stroud bis zu seiner erlittenen Gehirnerschütterung im vierten Viertel nur 91 Yards gestattet hatte auch mal wieder die Offense. Und hier vor allem eben Spielmacher Wilson, der für 301 Yards und zwei Touchdowns warf. Die Texaner mussten derweil eingestehen, dass nichts zu holen war - nur 135 Total Yards und nur eins von zwölf Third Downs war erreicht worden.

Mit Spannung erwartet worden war auch der Vergleich zwischen den Atlanta Falcons (6-7) und den Tampa Bay Buccaneers (6-7). Es war das Duell um die vorübergehende Krone in der mit schwachen Bilanzen umkämpfen AFC South, wo auch die New Orleans Saints (6-7) fleißig mitmischen. Am Ende sicherten sich die Bucs um einen sehr guten Baker Mayfield (144 Yards, drei Total Touchdowns) mit einem 29:25 den umjubelten Sieg - weil Mayfield 31 Sekunden vor Schluss seinen Tight End Cade Otton zum Sieg fand und eine Antwort von Falcons-Spielmacher Desmond Ridder (347 Yards, zwei Total TDs, INT) in Form einer "Hail Mary" ausblieb. Der bärenstarke Receiver Drake London (insgesamt 172 Yards) hatte den finalen Wurf zwar gefangen, allerdings ein paar Yards zu kurz vor der anvisierten Endzone.