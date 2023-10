Jackson lässt Lions hart aufschlagen - Patriots überraschen Bills kurz vor Schluss

Die Baltimore Ravens haben im Topspiel des frühen NFL-Fensters den Höhenflug der Detroit Lions krachend gestoppt. Die New England Patriots beendeten ihre Niederlagenserie mit einem überraschenden Last-Minute-Sieg.

Brachten gegen Detroit zwei Touchdowns aufs Board: Mark Andrews (li.) und Lamar Jackson. Icon Sportswire via Getty Images

Machtdemonstration der Ravens: Lions schlagen hart auf

Das erwartete Topspiel des frühen Fensters wurde zur Machtdemonstration der Baltimore Ravens, die den so stark in die Saison gestarteten Detroit Lions nicht den Hauch einer Chance ließen. Bereits zur Halbzeit führten die Ravens mit 28:0, zum Ende der Partie hieß es schließlich 38:6 - auch, weil Baltimores Quarterback Lamar Jackson einen Sahnetag erwischte. Stolze 357 Yards und drei Touchdowns warf der ehemalige MVP, einen weiteren Touchdown erlief er selbst. Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown kam zwar auf stolze 13 Receptions für 102 Yards, konnte die zweite Saisonniederlage der Lions aber nicht verhindern.

Dramatische Schlussphase: Patriots überraschen Bills

Die New England Patriots haben einen überraschenden Befreiungsschlag gefeiert. Der kriselnde Super-Bowl-Rekordsieger feierte im Division-Duell mit den Buffalo Bills einen überraschenden 29:25-Sieg. Noch bis fünfeinhalb Minuten vor Ende führte New England aufgrund einer starken Defensivleistung mit 22:10, gab die komfortable Führung aber aus der Hand. Mit knapp zwei Minuten auf der Uhr bekam der viel kritisierte Patriots-Quarterback Mac Jones aber noch einmal die Chance - und nutzte sie: Zwölf Sekunden vor Schluss fand er Tight End Mike Gesicki für den siegbringenden Touchdown-Pass. Für Patriots-Coach Bill Belichick war es der 300. Sieg als Head Coach der NFL.

Watson verletzt sich erneut bei Offensivspektakel

Die Cleveland Browns haben beim 39:38 gegen die Indianapolis Colts das Spiel gewonnen, aber auch erneut Quarterback Deshaun Watson verloren. Der 28-Jährige, der gerade erst von einer Schulterverletzung genesen war, die ihn die letzten beiden Spiele gekostet hatte, schlug im ersten Quarter nach einem Hit mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde auf eine Gehirnerschütterung untersucht. Ersatzmann P.J. Walker übernahm und war einer der Protagonisten in einem wilden Schlagabtausch, der mit einem Ein-Yard-Touchdown-Run von Kareem Hunt 15 Sekunden vor Schluss dramatisch endete.

Bagents Premiere gelingt: Rookie gewinnt Back-up-Duell

Tyson Bagent hat das Duell der Back-up-Quarterbacks mit Brian Hoyer gewonnen. Der 23-Jährige, der vor der Saison als Undrafted Free Agent nach Chicago gekommen war und aufgrund der Verletzung von Justin Fields erstmals von Beginn an auf dem Feld stand, führte sein Team zu einem überraschend deutlichen 30:12 über die Las Vegas Raiders, bei denen Quarterback Jimmy Garoppolo ebenfalls ausfiel. Sein Vertreter Hoyer warf allerdings zwei Interceptions - davon einen Pick Six -, während Bagent weitgehend fehlerfrei spielte und sich auf ein starkes Laufspiel verlassen konnte: Running Back D'Onta Foreman erzielte gleich drei Touchdowns.

Falcons gewinnen in letzter Sekunde - Giants-Defense hält

Außerdem im frühen Fenster: zwei bis zum Ende spannende Division-Duelle. Die Atlanta Falcons besiegten die Tampa Bay Buccaneers in einem von den Defensivreihen dominierten Spiel durch ein Field Goal bei auslaufender Zeit mit 16:13. Und die New York Giants feierten - ebenfalls aufgrund einer starken Defense - ihren zweiten Saisonsieg durch ein 14:7 über die Washington Commanders. Dabei kamen die Commanders kurz vor Schluss noch einmal in Scoring Distance, Wide Receiver Jahan Dotson konnte beim vierten Versuch einen Pass von Quarterback Sam Howell aber nicht fangen und sorgte damit für großes Durchatmen bei den Giants.