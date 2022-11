Jabeur zu sorglos: Dreisatz-Niederlage gegen Sabalenka

In der Nacht auf Dienstag begannen in Fort Worth (Texas) die WTA Finals. Maria Sakkari und Aryna Sabalenka setzten die ersten Ausrufezeichen.

Zum Auftakt des Damenturniers mit den acht punktbesten Tennisspielerinnen des Kalenderjahres gab es gleich eine Überraschung: Die an Nummer sieben gesetzte Sabalenka besiegte die an zwei gesetzte Ons Jabeur in drei Sätzen, nachdem die Belarussin den ersten mit 3:6 an die Tunesierin abgeben musste.

Jabeur macht den Sack nicht zu

Doch Sabalenka biss sich ins Match zurück und gewann den zweiten Durchgang im Tie-Break mit 7:5. Beim Stand von 5:3 im Tie-Break hatte Jabeur, die in diesem Jahr sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open im Finale gestanden hatte, den Auftakterfolg vor Augen.

Auch der entscheidende dritte Satz war hat umkämpft, Jabeur lag in Führung, konte aber einen Spielball zum wohl vorentscheidenden 5:2 nicht nutzen. Sabalenka zeigte große kämpferische Qualitäten und bog den Satz noch mit 7:5 um. Nach knapp zweieinhalb Stunden verwandelte sie ihren Matchball gegen Jabeur, die erstmals bei einem WTA Finals vertreten ist.

Zweimal im Tie-Break erfolgreich: Sakkaris bittersüße Revanche gegen Pegula

Maria Sakkari setzte sich in zwei Tie-Breaks gegenJessica Pegula durch. Getty Images

Ebenso eng war die zweite Partie des ersten Tages, auch wenn diese nach zwei Sätzen beendet war. Maria Sakkari behielt gegen Jessica Pegula zweimal im Tie-Break die Oberhand. Den ersten Satz gewann sie mit 8:6, den zweiten mit 7:4.

Für die Griechin war es eine bittersüße Revanche, denn erst vor einer Woche hatte sie das Finale von Guadalajara (Mexiko) mit 2:6 und 3:6 gegen die US-Amerikanerin glatt verloren. Damals wurde Sakkaris Halbfinale wegen Regens verschoben, so dass sie dann im Finale gegen Pegula "einfach nichts mehr im Tank hatte".

In den nächsten Partien der WTA Finals stehen sich Iga Swiatek (Polen) und Darya Kasatkina (Russland) gegenüber, zudem spielt Cori Gauff (USA) gegen Caroline Garcia (Frankreich)