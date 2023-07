Jabeur folgt Vondrousova ins Finale von Wimbledon

Ons Jabeur hat das zweite Halbfinale gegen Aryna Sabalenka in drei Sätzen gewonnen und steht im Finale von Wimbledon. Dort trifft die Tunesierin auf Marketa Vondrousova, die sich zuvor gegen Elina Svitolina durchgesetzt hat.

Durch den Dreisatzerfolg hat Jabeur nun zum dritten Mal innerhalb eines Jahres die Chance auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Die 28 Jahre alte Tunesierin zog bei den 136. All England Championships in einer Art vorweggenommenen Endspiel wie im Vorjahr und wie bei den US Open ins Finale ein.

Sabalenka verpasst den Sprung auf Platz eins

Die Weltranglistensechste gewann ein hochklassiges und spannendes Match gegen Sabalenka aus Belarus 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 und verbaute ihrer Gegnerin damit auch die Chance, ab Montag Platz eins in der Weltrangliste zu übernehmen. Nach 2:19 Stunden beendete Jabeur das packende Duell mit einem Ass. "Ich bin sehr stolz, mein altes Ich hätte dieses Match wohl heute verloren", sagte sie anschließend.

Im Finale wartet Vondrousova

Im Duell um die Venus Rosewater Dish trifft Jabeur nun auf die Weltranglisten-42. Marketa Vondrousova, die zum zweiten Mal um den Sieg bei einem der vier wichtigsten Turniere spielt: Die 24 Jahre alte Tschechin, die 2019 das Finale der French Open verloren hatte, setzte sich im ersten Halbfinale überraschend deutlich 6:3, 6:3 gegen die vier Jahre ältere Elina Svitolina aus der Ukraine durch.

Während sie ihr Märchen fortsetzt, endet das von Svitolina - weniger, weil es ihr aus sportlicher Sicht nicht zuzutrauen gewesen wäre, sondern vielmehr, weil sie bekanntlich erst vor neun Monaten ihr Kind zur Welt brachte und seit drei Monaten erst wieder auf dem Tenniscourt steht. Lediglich dank einer Wild Card hatte sie überhaupt am Turnier teilnehmen dürfen.

Svitolina konnte auf dem Centre Court nicht an ihre bislang so starken Leistungen in Wimbledon anknüpfen. Der Gedanke, nicht nur für sich, sondern auch für ihre unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Landsleute zu spielen, schien die Ukrainerin dieses Mal zu lähmen statt zu beflügeln. Von Svitolinas gewohntem Power-Tennis, mit dem sie in der Runde zuvor die polnische Weltranglisteerste Iga Swiatek aus dem Turnier geworfen hatte, war nichts zu sehen.

Svitolinas Aufbäumen bleibt unbelohnt

Svitolina gab im ersten Satz dreimal ihren Aufschlag ab, nach nur 29 Minuten holte sich Vondrousova den ersten Durchgang. Im zweiten Satz sah es zunächst danach aus, als hätte Vondrousova die Gegenwehr ihrer Gegnerin endgültig gebrochen. Nach nur wenigen Minuten in Durchgang zwei lag die Tschechin mit zwei Breaks 4:0 vorne und schlug zum 5:0 auf. Doch plötzlich schien es, als würde Svitolina wie Phoenix aus der Asche auferstehen, auch dank ungewohnter Fehler ihrer Kontrahentin.

Ihr gewonnenes Momentum hielt jedoch nicht lange, statt zum 4:4 auszugleichen kassierte sie gleich das Re-Break. Im darauffolgenden Spiel ließ Vondrousova dann keine falschen Hoffnungen mehr aufkommen und beendete die Partie nach 1:15 Stunden. Für Vondrousova ist es der zweite Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den French Open 2019 war sie ebenfalls bis ins Finale vorgestoßen, dort unterlag sie jedoch der mittlerweile zurückgetretenen Australierin Ashleigh Barty.