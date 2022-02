"Ja, das ist der Preis": Djokovic würde auf Grand-Slam-Turniere verzichten

Novak Djokovic bleibt bei seiner Haltung, sich weiterhin nicht impfen zu lassen. Gegebenenfalls würde er auf Grand-Slam-Turniere wie das in Wimbledon verzichten.

Das sagte der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger in einem exklusiven Interview mit der BBC: "Ja, das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen", so der Serbe.

"Ich war nie gegen Impfungen", führte der 34-jährige weiter aus und verwies darauf, dass er als Kind geimpft worden sei. Er wolle aber die Freiheit haben, wählen zu können, was seinem Körper zugeführt werde. "Die Prinzipien, denen meine Entscheidungen bezüglich meines Körpers zugrunde liegen, sind mir wichtiger als jeder Titel oder irgendetwas anderes."

Djokovic lässt sich ein Hintertürchen

Eine endgültige Absage an eine Impfung wollte der Serbe dann aber doch nicht in Stein meißeln, denn er sagte auch, er könne sich vorstellen, sich in Zukunft impfen zu lassen, "weil wir alle gemeinsam versuchen müssen, die bestmögliche Lösung zu finden, um Covid zu beenden". Man darf also gespannt sein, wie sich Djokovic bei entsprechenden Turnierteilnahmen in naher Zukunft verhalten wird, wenn eine Teilnahme nur durch einen entsprechenden Impfstatus möglich ist.

Der nächste Halt in Djokovics Turnierkalender ist die Veranstaltung in der nächsten Woche in Dubai, nachdem Djokovic unmittelbar vor Beginn der Australian Open aus Down Under ausgewiesen worden war.

In Melbourne hatte der Spanier Rafael Nadal die Australian Open gewonnen und mit seinem 21. Grand-Slam-Titel Djokovic und den Schweizer Roger Federer an der Spitze der Rangliste überholt.