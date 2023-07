Izaguirre gewinnt als Solist - Van der Poel geht die Kraft aus

Ion Izaguirre hat die 12. Etappe als Solist gewonnen. Der Spanier attackierte kurz vor dem Ziel aus einer Führungsgruppe heraus und verteidigte seinen Vorsprung bis ins Ziel. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen.

Der 34 Jahre alte Spanier setzte am letzten Anstieg die entscheidende Attacke aus einer prominent besetzten Fluchtgruppe heraus. Das Leichtgewicht aus dem Baskenland fuhr schnell einen Vorsprung auf seine ehemaligen Mitstreiter heraus und rettete am Ende 58 Sekunden ins Ziel. Zweiter wurde der Franzose Matthieu Burgaudeau vor dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson, der wie schon am Puy de Dome lange vorne mitmischte, aber sich nicht belohnen konnte.

Die Topfavoriten fuhren zeitgleich über die Ziellinie, an der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Auch Bora-hansgrohe-Kapitän Jai Hindley (Australien) verlor keine Zeit und verteidigte mühelos seinen dritten Gesamtrang. Vorbei ist die Tour dagegen für David de la Cruz (Astana Qazaqstan), der Spanier musste nach einem schweren Sturz ins Krankenhaus gefahren werden. Nicht mehr an den Start ging Sprinter Fabio Jakobsen, der auf der 4. Etappe gestürzt war.

Der Sieg von Izaguirre kommt durchaus überraschend, waren in der Fluchtgruppe, die sich auf der hektischen Etappe erst spät rund 90 Kilometer vor dem Ziel gebildet hatte, doch einige höher eingeschätzte Fahrer vertreten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) oder Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) wären hier zu nennen. Aber allen voran Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), der bisher bei der Frankreich-Rundfahrt nur eine Nebenrolle spielte. Am Donnerstag wollte es der Niederländer aber wissen, und lancierte selbst einen Angriff. Allerdings zu früh, den dem 28-Jährigen verließen am letzten Anstieg die Kräfte. Die Verfolger schlossen wieder auf, ehe dann Izaguirre die entscheidende Attacke setzte.

"30 Kilometer waren ein weiter Weg ins Ziel, aber ich habe an mich geglaubt. Ich habe einfach den Kopf unten gehalten und in die Pedale getreten", sagte der 34-Jährige. Nach dem Erfolg auf der 20. Etappe 2016 war es sein zweiter Tagessieg bei einer Tour. "Ich habe schon die ganze Tour versucht, in die Gruppe zu kommen. Heute war es endlich so weit."

Deutsche Fahrer spielten bei dem Tagesabschnitt keine Rolle, nach gut der Hälfte stellte Simon Geschke dem deutschen Aufgebot aber dennoch ein gutes Zeichen aus: "Zweiter und Dritter bei der Tour sind keine schlechten Ergebnisse", sagte der 37-Jährige mit Blick auf Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) der Deutschen Presse-Agentur. "Mit sieben Startern aus deutscher Sicht wird es definitiv schwer, einen Etappensieg einzufahren", merkte er jedoch an.

Ab Freitag wird in den Alpen wieder der Kampf um das Gelbe Trikot in den Fokus rücken. Am französischen Nationalfeiertag steht nach 137,8 Kilometern der harte und im Schnitt rund sieben Prozent steile Schlussanstieg hinauf zum Grand Colombier an.

12. Etappe Roanne - Belleville-en-Beaujolais (168,80 km):

1. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis 3:51:42 Std.; Ion Ander Insausti Irastorza (Spanien) - Astana Qazaqstan Team 3:51:42; 2. Mathieu Burgaudeau (Frankreich) - Team TotalEnergies + 58 Sek.; 3. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team; 4. Tiesj Benoot (Belgien) - Jumbo-Visma + 1:06 Min.; 5. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team + 1:11; 6. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1:13; 7. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; 8. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech + 1:27; 9. Ruben Guerreiro (Portugal) - Movistar Team; 10. Victor Campenaerts (Belgien) - Lotto Dstny + 3:02

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 50:30:23 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 17 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 2:40 Min.; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 4:22; 5. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:34; 6. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 4:39; 7. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 4:44; 8. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 5:26; 9. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6:01; 10. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6:33