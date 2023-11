Iyoha, Niemiec oder Tzolis: Thiounes drei Optionen für das Sturmzentrum

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison wird weder Daniel Ginczek noch Vincent Vermeij bei Fortuna Düsseldorf in der Startelf stehen. Daniel Thioune hat drei Kandidaten als Ersatz für die Sturmspitze im Kopf.

Daniel Ginczek fehlt aufgrund von muskulären Problemen schon seit dem Gastspiel vor zwei Wochen in Braunschweig und Vincent Vermeij steht nach seiner gegen Wiesbaden erlittenen Gehirnerschütterung auch nicht zur Verfügung. Fortuna Düsseldorf muss am Sonntag in Fürth (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf seine etatmäßigen Angreifer verzichten - in elf der bisherigen zwölf Partien startete einer der beiden als alleinige Spitze. "Wir sind froh, dass wir Jungs im Kader haben, die sich gerne in die Torschützenliste eintragen wollen", erklärt Daniel Thioune mit Blick auf die noch vorhandenen Offensivspieler.

Diese Aussage bezieht sich unter anderem auf Jona Niemiec. Der 22-Jährige kam bislang nur als Joker zum Einsatz und erzielte "erst" ein Saisontor. In Rostock traf er zum 3:1-Endstand. Doch nach seiner frühen Einwechslung gegen Wiesbaden (7. Minute) wusste Niemiec nicht zu überzeugen (kicker-Note: 4,5). "Sein Vortrag war nicht so durchschlagskräftig", erläutert Thioune. Allerdings nahm der Trainer ihn auch in Schutz, weil die gesamte Mannschaft kein gutes Spiel ablieferte.

Gavory kehrt in den Kader zurück

Neben Niemiec ist auch Emmanuel Iyoha eine Option für das Sturmzentrum. Thioune deutete bereits an, den Offensivspieler, der in acht Ligaspielen als Linksverteidiger auflief, wieder offensiver einzusetzen. "Emmanuel hat auch schon häufiger mal mit dem Rücken zum Tor gespielt", so der Fortuna-Coach. Dass Iyoha für die Position infrage kommt, liegt auch an der Rückkehr von Nicolas Gavory. Denn der Franzose gibt Thioune wieder mehr Optionen für die Linksverteidiger-Position.

Kandidat Nummer drei ist Christos Tzolis. Der Neuzugang agierte bereits am 8. Spieltag in Hamburg als Neuner. Tzioli schlug bei der Fortuna voll ein und ist mit sechs Treffern Top-Torjäger seines Klubs. "Die Lösung wird sicherlich einen der drei, wenn nicht sogar zwei der drei Spieler betreffen", erlärkt Thioune.

Wir haben natürlich eine Mittelfeldbesetzung, die sich vielleicht von allein aufstellt. Daniel Thioune

Im weiteren Verlauf deutete aber eine Aussage des Trainers wenig auf eine Umstellung auf eine Doppelspitze hin. Denn Thioune verriet, dass er im Mittelfeld wahrscheinlich Marcel Sobottka, Ao Tanaka und Isak Bergmann Johannesson aufstellen wird. "Wir haben natürlich eine Mittelfeldbesetzung, die sich vielleicht von allein aufstellt", so der 49-Jährige. Sobottka ersetzt also den gesperrten Yannik Engelhardt auf der Sechs.

Trotz der Personalprobleme möchte Thioune bei der von ihm als "Heimmacht" betitelten Spielvereinigung (Fürth rangiert auf Platz vier in der Heimtabelle) mindestens einen Punkt mitnehmen - drei hingegen wären Zeichen an die Konkurrenz: "Ich glaube, dieses Spiel wird ein Fingerzeig dafür sein, wo die Reise für uns in dieser Saison hingehen kann. Denn wenn man etwas aus Fürth mitnimmt, hat man Qualität auf den Platz gebracht."