Ivan schließt sich Rot Weiss Ahlen an

Andreas Ivan hat einen neuen Verein gefunden: Kurz nach seiner Vertragsauflösung in Großaspach hat der 26-Jährige bei Rot Weiss Ahlen unterschrieben.

Die Erfahrung aus über 100 Regionalliga-Spielen, 16 Drittliga-Einsätzen und 23 Partien in der US-amerikanischen MLS bringt Ivan nach Westfalen mit. Dort soll der Flügelstürmer für mehr Schwung in der Offensive sorgen.

Ivan, der im rumänischen Pitesti geboren wurde, begann mit dem Fußballspielen in Würzburg. Später wurde er beim Karlsruher SC und den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Bei den Schwaben schaffte er 2013 auch seinen Durchbruch auf Profiebene und lief insgesamt 16-mal in der 3. Liga auf. Später spielte er für Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim in der Regionalliga, ehe er 2018 in die USA ging. Dort stand er bei den New York Red Bulls unter Vertrag, Im Januar 2020 folgte die Rückkehr nach Deutschland zum VfR Aalen. Vor einem Jahr folgte dann der ligainterne Wechsel zur SG Sonnenhof Großaspach.

Debüt gegen Homberg?

Beim Dorfklub hatten sich die Wege zum 31. August getrennt. Nun stellte RW Ahlen den ehemaligen rumänischen Junioren-Nationalspieler als Neuzugang vor. Bei dem ehemaligen Zweitligisten (2000 bis 2006 und 2008 bis 2010) erhält er einen Vertrag bis zum Saisonende.

Ahlen hat in den ersten vier Saisonspielen drei Punkte geholt. Beim kommenden Auswärtsspiel gegen den VfB Homberg am Samstag (14 Uhr) ist Ivan bereits spielberechtigt.