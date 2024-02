Ivan Martinovic: "War vom Kopf her schmerzhafter als für die Schulter"

Ivan Martinovic hat sich bei der Handball-EM 2024 schwer an der Schulter verletzt und fällt derzeit noch aus. Der Rückraumspieler der MT Melsungen hofft aber auf eine baldige Rückkehr.

Ivan Martinovic spielte bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland mit Kroatien gegen Österreich, als er auf die Schulter fiel und sich verletzte. Er zog sich eine komplizierte Verletzung am Schultereckgelenk zu.

"Ich hab gleich gemerkt: Da steht hinten was raus. Ich wusste in dem Moment auch sofort: Das war's leider für mich bei der Europameisterschaft", so Martinovic am Dyn-Mikrofon im Rahmen des Melsunger Heimsiegs gegen den Bergischen HC (31:26).

"Vom Kopf her schmerzhafter als für die Schulter"

"Das war vom Kopf her schmerzhafter als für die Schulter, weil ich da wieder so ein Großereignis verpasse", erklärte der Rückraumspieler des Handball-Bundesligisten. "Dadurch dass ich mich jetzt schon das zweite, dritte Mal schwerer verletzt habe, weiß ich, dass ich es schaffe, noch stärker zurückzukommen", sagte Ivan Martinovic.

"Die ersten zwei Tage nach der Verletzung waren sehr hart, aber ich bleibe optimistisch und hoffe, dass ich bald wieder der Mannschaft helfen kann. Ich gucke jetzt einfach mal, wie der Februar für mich wird", so Martinovic bei Dyn.

Der 26-Jährige blickt voraus: "In den nächsten zwei Wochen werde ich vielleicht mehr wissen, aber von der Beweglichkeit her ist von Tag zu Tag immer mehr möglich, aber spielen geht leider noch nicht."

Rückkehr im März?

Er hofft auf eine Rückkehr im März. Das Minimalziel ist das Final Four um den DHB-Pokal in Köln im April: "Absolut, bis dahin bin ich wieder bei 100 Prozent, glaube ich."

Final Four in Köln

Die Melsunger treffen dort im Halbfinale auf die SG Flensburg-Handewitt. "Ich glaube, es ist ein Riesenerfolg dabei zu sein. Das erste Mal in Köln. Da hab ich auch noch nie gespielt. Von daher freue ich mich umso mehr", betont Ivan Martinovic.

Der Kroate meint: "Ich denke, es ist wieder eine Möglichkeit für die MT einen Titel zu holen. In so einem Turnier ist natürlich auch alles möglich und ich denke, wir sind alle heiß darauf und können's kaum erwarten."