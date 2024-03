Ivan Martinovic nach erfolgreichem Comeback: "Mannschaft hat mir heute geholfen"

Mit bemerkenswerten 16 Treffern beim 34:30 gegen Hannover hatte sich Ivan Martinovic von der MT Melsungen in Richtung Handball-EM verabschiedet, wo er sich an der Schulter verletzte. Bei seinem Comeback in Balingen war der Kroate gestern aber sofort wieder voll da - und mit sieben Treffern bester Schütze seines Teams.

Er habe das Handball-Spielen in den zurückliegenden knapp zwei Monaten extrem vermisst, sagte Ivan Martinovic nach dem Spiel mit Blick auf seine im zweiten Gruppenspiel der Handball-EM zugezogene Verletzung an der rechten Schulter. "Ich war extrem gefrustet und habe lange gebraucht, um mit der Situation klarzukommen", hatte der 26-Jährige bereits vor seinem Comeback gestanden.

Einen Dank richtete der Kroate nach seinem Comeback an die Ärzte und Therapeuten, die ihn so schnell wieder fitgemacht hätten - fast sieben Wochen schuftete er für sein Comeback. Und mit Blick auf seine sieben Tore auch an die Mitspieler: "Die Mannschaft hat mir heute geholfen", so Ivan Martinovic nach dem 25:22 beim kampfstarken HBW in Balingen-Weilstetten. Die Begegnung bezeichnete er als das erwartete Kampfspiel: "Wir haben viel gewechselt und hatten am Ende ein bisschen mehr Kraft", so der Rückraumspieler.

"Ich glaube, Kris ist besonders froh, dass ich wieder dabei bin", hatte Ivan Martinovic mit Blick auf den dünnen Kader vor dem Spiel mit einem Schmunzeln in Richtung Dainis Kristopans erklärt. Sein Positionskollege nahm sich nach gut sieben Minuten selbst eine erste Auszeit - in Form einer Zeitstrafe. Ivan Martinovic kam und erzielte kurz darauf mit dem 4:3 seinen ersten Treffer. In der Folge dominierten die Torhüter auf beiden Seiten das Geschehen, doch Ivan Martinovic steuerte vier Treffer zur 12:10-Führung zur Pause bei.

Nach Wiederbeginn zeigte der Kroate weiter seine Klasse, glänzte mit drei weiteren Toren und zahlreichen sehenswerten Anspielen. "Als wäre er nie weg gewesen", so der Pressedienst der MT Melsungen nach dem Spiel. Und auch in der entscheidenden Phase übernahm Ivan Martinovic Verantwortung, trotz eines zwischenzeitlich vergebenen Siebenmeters und drei weiterer Fehlwürfe. Sein siebtes Tor zum 25:21 stellte endgültig die Weichen zum Auswärtssieg für die MT.

Das Comeback von Ivan Martinovic dürfte auch Kroatien einige Hoffnung mit Blick auf das bevorstehende Quali-Turnier für Olympia in Hannover machen. Bei der Handball-EM war der Ausfall des Rückraumspielers nur schwer zu kompensieren, in den Planungen des neuen Nationaltrainers Dagur Sigurdsson dürfte Ivan Martinovic nach seiner Rückkehr eine zentrale Rolle einnehmen.

» Spielplan Olympia-Qualifikation Handball in Hannover