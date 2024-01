Ivan Martinovic mit Verdacht auf Schulterverletzung

Das Remis gegen Österreich quittierte Kroatiens Trainer Goran Perkovac. Dass Melsungens Ivan Martinovic bei der EM auszufallen droht, treibt ihn mehr um.

In der 47. Spielminute endete das zweite EM-Vorrundenspiel zwischen Kroatien und Österreich für Ivan Martinovic abrupt. Der 26 Jahre alte gebürtige Wiener, der für die MT Melsungen spielt und ab dem nächsten Sommer für die Rhein-Neckar Löwen auf Torejagd gehen wird, verletzte sich, als er in der Luft gestoßen wurde, anscheinend schmerzhaft an der Schulter seines Wurfarms. Österreichs Michael Miskovez erhielt für das Foul eine Hinausstellung.

Kroatiens Nationaltrainer Goran Perkovac zeigte sich nach dem 28:28-Unentschieden versöhnlich mit dem Ergebnis, ein möglicher Ausfall des Rückraumrechten, der bei der EM 2022 der beste Torschütze Kroatiens war, besorgt ihn. "Wir können einen Spieler mit seiner Qualität nicht eins zu eins ersetzen." Für eine Nachnominierung kommen der 34-jährige Luka Stepancic (Pick Szeged) und der 24-jährige Patrik Martinovic (AEK Athen) in Frage.