Ivan Martinovic mit Comeback bei Melsungen

Am Freitagabend spielt die MT Melsungen beim HBW Balingen-Weilstetten. Mit im Kader steht dann auch ein Rückkehrer: Ivan Martinovic wird nach seiner Schulterverletzung wieder auf dem Spielfeld stehen.

Im zweiten EM-Gruppenspiel hatte sich der Kroate im Januar an der rechten Schulter verletzt - in einer Phase, in der sich der Linkshänder in Topform befand: "Ich war extrem gefrustet und habe lange gebraucht, um mit der Situation klarzukommen", gesteht der 26-Jährige.

Fast sieben Wochen hat der Rückraumrechte für seine Rückkehr geschuftet. Täglich habe er Fortschritte gemacht, „es gab nie einen Rückfall", berichtet Martinovic. Nun brennt er auf einen Einsatz beim Tabellenletzten.

Allein seine Anwesenheit auf der Bank dürfte seinen Teamkollegen und auch den Fans ein gutes Gefühl vermitteln - vor allen mit Blick auf seinen letzten Einsatz für die MT. Kurz vor Weihnachten erzielte er beim 34:30-Sieg in Hannover 16 Tore für die Nordhessen. Diesen Schwung möchte er natürlich gern mitnehmen.

Aber erst einmal freue er sich, "wenn ich der Mannschaft helfen kann". Und dass der eine oder andere Spieler dank ihm ein bisschen mehr Erholungszeit erhält als zuletzt. Dabei denkt er in erster Linie an Dainis Kristopans, seinen Kompagnon auf der Halbrechten-Position. Mit einem Schmunzeln sagt Martinovic: "Ich glaube, Kris ist besonders froh, dass ich wieder dabei bin."