Ivan Cupic kündigt Karriereende an

Nach über 20 Jahren als Profi-Handballer hängt Ivan Cupic in diesem Sommer seine Handballschuhe an den Nagel. Die Zukunft des kroatischen Rechtsaußen, der seit drei Jahren für RK Zagreb spielt, ist dabei schon geklärt.

Am gestrigen Dienstag sprach Ivan Cupic im Rahmen einer Pressekonferenz über seine handballerische Zukunft. Jetzt ist klar: Der kroatische Rechtsaußen wird in diesem Sommer seine Profikarriere beenden und an die Seitenlinie seines Klubs RK Zagreb wechseln.

"Ich bin sicher, dass Donnerstag mein letztes Spiel als Spieler sein wird", bestätigte Cupic auf der Pressekonferenz. Nach dem Pokalsieg hat Ivan Cupic mit RK Zagreb noch eine Titelchance. Mit einem Sieg im Derby am Donnerstag gegen RK Nexe könnte sich Cupic mit dem Meistertitel in den Handballruhestand verabschieden.

"Zum Abschied möchte ich allen meinen Trainern und Teamkollegen danken, die sich mit mir abgefunden haben", bedankte Cupic sich auf der Pressekonferenz bei Weggefährten und seiner Familie und führte aus: "Ich weiß, dass ich oft ein schwieriger Charakter war und es anderen nicht leicht fiel, mit mir umzugehen, aber ich hoffe, dass sie mir vergeben haben und wir uns nur an die guten Tage erinnern."

Zahlreiche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene

Cupic kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bei seinen Stationen bei RK Velenje, KS Kielce, RK Vardar Skopje und Vardar Skopje konnte er bis dato elf Meistertiteln holen. Dazu gelang dem Linkshänder einmal mit Kielce und zweimal mit Skopje der Coup in der Champions League. Einzig zu Beginn seiner Karriere bei RK Metkovic und RK Agram Medvescak Zagreb, sowie bei seinem späteren Zwischenstopp beim spanischen Ocatvio Vigo und in den zwei Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen gelang ihm kein Titelerfolg.

Trotz der zahlreichen Erfolge auf Klubebene, blieb dem Rechtsaußen der große Wurf im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft allerdings verwehrt. So gewann Cupic jeweils zweimal Silber (2008, 2010) und zweimal Bronze (2012, 2016) bei einer Handball-EM. Bei der WM auf heimischen Boden 2009 wurde Cupic mit dem Nationalteam Vize-Weltmeister, vier Jahre später holte er mit Kroatien in Spanien Bronze.

Start der Trainerkarriere

"Eine tolle Karriere geht zu Ende", erklärte Damir Bicanic zum Abschied von Cupic. Dieser wird dem Klub jedoch über diese Saison hinaus erhalten bleiben wie der Sportdirektor auf der Pressekonferenz bestätigte. Ab der kommenden Saison wird der Kroate Zagrebs Cheftrainer Andrija Nikolic als Co-Trainer an der Seitenline unterstützen.

"Was Ivan betrifft, kann ich sagen, dass ich ihn letzten Sommer getroffen habe, als die Vorbereitungen begannen. Vom ersten Tag an fingen wir an, über Handball zu sprechen, und Ivan zeigte großes Talent und Verständnis für Handball, und deshalb glaube ich, dass er eine ebenso erfolgreiche Karriere als Trainer haben kann", ist sich Cheftrainer Nikolic sicher.

"Ich werde in Assistenztrainer-Rolle weitermachen und dort wie auf dem Feld mein Bestes geben", meinte Cupic selbst. "Ich möchte mich als Trainer weiterentwickeln, von den Erfahreneren lernen und mich jeden Tag verbessern. Ich glaube, für so etwas bin ich am richtigen Ort."