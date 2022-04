Ivan Cabraja wechselt mit großen Erwartungen zum SSV Reutlingen

Der SSV Reutlingen kämpft aktuell gegen den Sturz in die Sechstklassigkeit. Der erste Sommerneuzugang, Ivan Cabraja von der TSG Balingen, bringt hingegen eine große Portion Regionalliga-Erfahrung mit an die Kreuzeiche und geht die neue Aufgabe sehr forsch an.

Wechselt mit stattlicher Regionalliga-Erfahrung zum SSV Reutlingen: Ivan Cabraja (links), bisher bei der TSG Balingen unter Vertrag imago images/Jan Huebner