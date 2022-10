Ittrich pfeift 2022 nicht mehr

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wird in diesem Jahr wohl nicht mehr pfeifen, wie er am Freitag mitteilte.

Verletzung am Mittelfußknochen: Schiedsrichter Patrick Ittrich fällt aus. IMAGO/motivio

"Das Jahr 2022 hat sich für mich auf dem Platz wohl erledigt", schrieb Patrick Ittrich auf Twitter, "der Mittelfußknochen hat etwas dagegen." Der 43-Jährige ("Bald habe ich Verletzungen an jedem Körperteil durch") muss eine Pause einlegen.

"Der Heilungsprozess ist im Gange. Es geht immer weiter!", so der Unparteiische aus Hamburg, der einen Entlastungsschuh tragen muss.

Ittrich, seit 2016 Bundesliga-Schiedsrichter und mit bislang 65 Spielen betraut, wurde in der laufenden Spielzeit im deutschen Oberhaus dreimal eingesetzt und wusste dreimal zu überzeugen. Sowohl in Sinsheim als auch in Bremen und Mönchengladbach erhielt Ittrich die kicker-Note 2.

Neben den drei Bundesliga-Partien leitete Ittrich in dieser Spielzeit auch das brisante Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig in der 2. Liga, auch da zeigte sich Ittrich von seiner besten Seite.