Ittrich: "Müssen Sicherheit vor Schnelligkeit gewährleisten"

Dank einer starken zweiten Spielhälfte gewann Borussia Dortmund am Samstag mit 4:2 gegen Union Berlin. Die erste Hälfte verlief derweil kurios - weil der VAR zwischenzeitlich fast 15 Minuten lang das Geschehen dominierte.

War in Dortmund in der ersten Hälfte mehrfach auf VAR-Hilfe angewiesen: Referee Patrick Ittrich. IMAGO/Kirchner-Media

Was war passiert? Es lief die 18. Minute der Partie, als Alex Kral nach einem Freistoß zum vermeintlichen 2:1 für Union einköpfte. Der Treffer wurde vom Unparteiischen-Gespann um Hauptschiedsrichter Patrick Ittrich auf dem Feld zunächst gegeben. Doch VAR Bastian Dankert und sein Team sollte die Situation natürlich im Kölner Keller noch einmal überprüfen.

Hier begannen die Probleme, denn offenkundig funktionierte die Software, mit der die kalibrierten Linien angelegt werden können, nicht. Die Folge war ein Neustart des Systems, nach dem dieses zwar wieder arbeitete. Doch dann erkannten Dankert & Co., dass die Abseitsentscheidung sehr knapp ausfiel - und so dauerte es weitere Zeit, sodass am Ende rund vier Minuten vergingen, ehe die Entscheidung - knappes Abseits, daher kein Tor - feststand.

"Bei falscher Entscheidung ist Unmut größer"

Ittrich äußerte nach dem Spiel bei "Sky" Verständnis für den Unmut mancher Fans für das lange Warten auf die Entscheidung: "Da müssen wir einfach Sicherheit vor Schnelligkeit gewährleisten, damit uns nichts durchrutscht. Das ist ehrlicherweise ein bisschen störend, muss ich sagen. Ich kann den Unmut der Fans verstehen, wenn es zu lange dauert. Aber wenn am Ende die falsche Entscheidung auf dem Platz steht, dann ist der Unmut noch größer", so der 44-Jährige.

Die kuriose, vom VAR geprägte Spielphase zwischen der 18. und 31. Minute war aber längst noch nicht vorbei. Denn nach einem Kopfballtreffer von Niclas Füllkrug hatte das Gespann schon in der 26. Minute diesmal zwar sofort auf Abseits entschieden, doch natürlich musste der VAR zur Überprüfung in Aktion treten. Diesmal ging es schneller, nach rund zwei Minuten wurde die Entscheidung auf dem Platz bestätigt - kein Tor (28.).

Nur sechs Minuten Nachspielzeit

Doch es ging sofort weiter. Bereits in der 29. Minute hielt Mats Hummels im Strafraum den Fuß gegen Sheraldo Becker drüber. Das Spiel lief zunächst weiter, doch der VAR erkannte das Foulspiel des Dortmunders, Ittrich blickte selbst kurz auf die Video-Bilder und gab Elfmeter, den Leonardo Bonucci zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Köpenicker nutzte. "Am Ende können wir, glaube ich, doch alle zufrieden sein", meinte Ittrich aufgrund der letztlich geklärten Umstände bei den drei Situationen.

Eines aber verblüffte am Ende der ersten Hälfte dann doch: Denn obwohl zwischen der 18. und 31. Minute letztlich nur zwischen der 22. und 27. sowie 28. und 29. Minute wirklich Fußball gespielt wurde, betrug die Nachspielzeit der ersten Hälfte letztlich gerade einmal sechs Minuten.