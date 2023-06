Beim VfB Stuttgart hat sich Hiroki Ito zu einem absoluten Leistungsträger gemausert, zuletzt schaffte er es sogar in die kicker-Rangliste. Nun gibt es eine gute Nachricht für VfB-Fans: Itos Vertrag läuft länger als gedacht.

Denn nach kicker-Recherchen ist der Innenverteidiger bis 2026 an die Schwaben gebunden. Offenbar ist bei der Verkündung der festen Verpflichtung anno 2022 ein Fehler unterlaufen, damals wurde eine Vertragslaufzeit bis 2025 kommuniziert. Zuvor war Ito zunächst ein Jahr von Jubilo Iwata ausgeliehen. Als der VfB im Mai 2022 die Kaufoption zog, jubelte Sven Mislintat: "Hiroki hat sich in den vergangenen Monaten enorm schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und den Sprung aus der zweiten japanischen Liga in die Bundesliga im Eiltempo vollzogen." Mit 400.000 Euro fiel die Ablösesumme für den Asien-Import ausnehmend günstig aus. Der Ex-Sportdirektor darf sich in seinem damaligen Handeln bestätigt fühlen, denn längst ist Ito ein Vielfaches dieser 400.000 Euro wert.

Ein Verkaufskandidat allerdings ist der Linksfüßer deshalb keineswegs, wenngleich der VfB auf Transferüberschüsse angewiesen ist. Vielmehr soll der Japaner weiter reifen. Und da verschafft ein Vertragsjahr mehr Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth natürlich mehr Spielraum bei irgendwann vielleicht einmal anstehenden Verhandlungen mit potenziellen Interessenten, die es allerdings auch jetzt schon geben dürfte.

Ito verfügt auch offensiv über Waffen

Schließlich hat sich der 24-Jährige zur absoluten Stammkraft gemausert, ist zudem flexibel in der Defensive einsetzbar und verfügt auch nach vorne über gewisse Waffen, etwa präzise Diagonalbälle oder wuchtige sowie genaue Abschlüsse. Unter Beweis stellte Ito Letzteres erst wieder bei der Nationalmannschaft. Beim 4:1 der "Blue Samurai" gegen Peru gelang dem Musterprofi sein erster Treffer im zehnten Einsatz im japanischen Nationaldress, aus 20 Metern besorgte er das 1:0.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Ito bei 37 Pflichtspieleinsätzen auf ein Tor und zwei Vorlagen für den VfB. Trotz der Tatsache, dass er als Innenverteidiger natürlich zuvorderst defensiv gefordert ist, gibt es angesichts seiner Anlagen gerade auch offensiv also noch Entwicklungspotenzial. Ito weiter reifen zu lassen im gewohnten Umfeld, noch dazu, wo er auch unter Neu-Trainer Sebastian Hoeneß gesetzt ist, dürfte also nicht der schlechteste Karriereplan sein.