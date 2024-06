Ito unterschreibt heute beim FC Bayern - VfB kassiert vorerst 23 Millionen Euro

Hiroki Ito wechselt vom Bundesliga-Zweiten zum Bundesliga-Dritten. An diesem Donnerstag unterschreibt das einstige VfB-Schnäppchen beim FC Bayern für vier Jahre.

Für die Verantwortlichen des VfB Stuttgart war immer klar, dass es ein Ding der Unmöglichkeit werden würde, den Kader in diesem Sommer zusammenzuhalten. Jetzt steht der erste namhafte Abgang fest: Hiroki Ito unterschreibt an diesem Donnerstag einen Vertrag über vier Jahre beim FC Bayern. Die Basis-Ablöse beträgt nach kicker-Informationen 23 Millionen Euro, über erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann die Summe aber noch auf 28 Millionen Euro steigen.

Der 25 Jahre alte Linksfüßer ist beim FCB vor allem als linker Innenverteidiger eingeplant, kann aber auch als Linksverteidiger agieren. Die Zukunft von Platzhirsch Alphonso Davies, der ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags von Real Madrid umworben ist, aber auch noch verlängern könnte, ist weiterhin ungewiss.

Ito war im Sommer 2021 für eine Leihgebühr in Höhe von rund 100.000 Euro von Jubilo Iwata nach Stuttgart gewechselt und ein Jahr später für weitere rund 600.000 Euro fest verpflichtet worden. Die Stuttgarter dürfen sich also nun immerhin über einer Ablöse trösten, die diese Werte pulverisiert.

Verlässt auch Anton den VfB?

Bislang kommt Ito in der Bundesliga auf 85 Einsätze und zwei Tore. In der abgelaufenen Saison gehörte er in 26 Spielen (drei Assists, kicker-Notenschnitt 2,94) zu den tragenden Säulen der Mannschaft, die sensationell Vizemeister wurde - und auf die noch weitere Abgänge zukommen könnte. Kapitän Waldemar Anton steht bei Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen hoch im Kurs, Serhou Guirassy könnte es zu einem Top-Klub Europas ziehen, der FC Barcelona beobachtet Angelo Stiller. Auch Chris Führich ist begehrt, unter anderem in München.