Ito unterschreibt bis 2025

Jetzt sind alle Zweifel ausgeräumt: Stuttgart zieht auch offiziell die Kaufoption für Hiroki Ito und bindet den Jungprofi aus Japan bis Ende Juni 2025.

Sportdirektor Sven Mislintat hat bei Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos nie einen Zweifel daran gelassen, dass der VfB die Kaufoptionen für die beiden Leistungsträger ziehen werde. Nachdem die Stuttgarter gestern bereits die bei Klassenerhalt vertraglich vereinbarte Festverpflichtung des griechischen Nationalspielers abgeschlossen haben, folgt heute der 23-jährige Linksfuß aus Japan. Für rund 400.000 Euro ziehen die Schwaben die Kaufoption für den bisher von Jubilo Iwata ausgeliehenen Verteidiger, der im vergangenen Sommer für 100.000 Euro an den Neckar kam.

Vorarbeit für Endos entscheidenden Treffer

Ursprünglich als Verstärkung für den VfB II in der Regionalliga vorgesehen, war Ito Pellegrino Matarazzo sofort nach den ersten gemeinsamen Übungseinheiten ins Auge gestochen. Kurzentschlossen beorderte der VfB-Trainer den unbekannten Neuling ins Trainingslager der Profis im österreichischen Kitzbühel. Um ihn besser kennenzulernen, wie der 44-Jährige anfangs unverbindlich anmerkte.

Seither ist der Verteidiger fester Bestandteil des Bundesligakaders, in dem er sich Schritt für Schritt in die Startformation arbeitete. Mittlerweile ist Ito zum fixen Leistungsträger gewachsen. Dass der zurückhaltende Linksfuß am letzten Spieltag mit seiner Vorarbeit am ligaerhaltenden 2:1 durch Wataru Endo gegen den 1. FC Köln beteiligt war, rundet seine starke Saison ab.

Länderspiel-Debüt - gegen Brasilien?

Eine Saison, die im Nachgang noch eine schöne persönliche Überraschung für den jungen Japaner bereithält. Gemeinsam mit Kapitän Endo wurde Ito für die Auswahl seines Heimatlandes nominiert. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hatte bereits bei der Länderspielpause im Frühling dieses Jahres mit dem Gedanken gespielt, Ito für dessen gute Leistungen zu belohnen, sich aber noch dagegen entschieden. Jetzt ist es soweit.

Bei den anstehenden Länderspielen gegen Paraguay (2. Juni), Brasilien (6. Juni) und im Kirin Cup gegen Ghana (10. Juni) dürfte die Stuttgarter Talententdeckung ihr Debüt im Trikot der Samurai Blue feiern. "Hiroki hat sich enorm schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und den Sprung aus der zweiten japanischen Liga in die Bundesliga im Eiltempo vollzogen", erklärt Mislintat. "Seine fußballerischen Fähigkeiten und seine Charaktereigenschaften machen ihn zu einem sehr wertvollen Bestandteil unserer Mannschaft."