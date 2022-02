Italiens Legende Dino Zoff im Interview: "Als ich Teenager war, gab es nicht mal Panini-Bilder"

An diesem Montag feiert eine der größten italienischen Torwart-Legenden ihren 80. Geburtstag: Dino Zoff. Die lebende Ikone des Calcio hat zu ihrer aktiven Zeit nicht nur Mantova, Neapel und Juventus in seinen Bann gezogen, sondern das ganze Land. Seine größten Erfolge feierte er schließlich mit der Squadra Azzurra. Ein Interview von "Gazzetta dello Sport"-Journalist Maurizio Nicita.

Sommer 1967: Der damals 25-jährige Dino Zoff beendet seinen Militärdienst in Bologna und muss nach Neapel. Also zu dem neuen Verein, an den Mantova ihn überraschend verkauft hatte, nachdem Zoff bereits bei der AC Mailand gelandet schien.

Der Motoren-Liebhaber braust mit seiner Giulia die rund 600 Kilometer über die Autostrada del Sole, die einige Jahre zuvor fertig gestellt worden war - ein Symbol für den Aufschwung Italiens. Diese Reise ist das Symbol eines Mannes, der das 20. Jahrhundert durchquert hat - und auf große Persönlichkeiten traf. Von Enzo Ferrari bis Staatspräsident Sandro Pertini, von Papst Wojtyla (Johannes Paul II.) bis hin zu sportlichen oder musiklalischen Größen wie Muhammad Ali und Luciano Pavarotti, um nur einige zu nennen.

Dazu eine Weltmeisterschaft im Alter von vierzig Jahren, eine Europameisterschaft (1968) sowie viele Jahre in Udine, Mantua, Neapel sowie Turin - und elf Jahre am Stück im Tor, ohne überhaupt nur einmal jemals zu fehlen. Obendrein Erfolge als Trainer (Juve, Lazio, Italien).

Errungenschaften, die Zoff über seine achtzig Jahre hinaus zur Legende gemacht haben. Eine am 28. Februar 1942 im nördlichen Mariano del Friuli geborene italiensische Torwartikone, die ihre ländliche Kultur nie verraten hat, auch wenn sie seit über dreißig Jahren in der "Ewigen Stadt" Rom lebt.

Ein Leben eines großen und nun 80-jährigen Fußballers, das aus simplen Dingen besteht.

Und nun ein Gespräch über gesunde Rüffel, Alibis, Diego Maradona oder auch die heutigen Azzurri.

Was geben Sie Ihren Enkeln mit auf den Weg?

Ich wiederhole mich nie. Man sagt Dinge einmal, dann liegt die Erziehung im Verhalten, das man ihnen vorlebt. Die Kinder müssen es auf diese Weise verstehen. In meinem Haus wurde Erziehung eingeatmet, als läge sie in der Luft. Grenzen, die nicht überschritten werden durften, lernte man intuitiv. Heutzutage will man junge Menschen vielleicht allzu sehr in Watte packen. Mit ihrem technologischen Krimskrams scheinen sie die Welt zu beherrschen, aber ich fürchte, dass sie das reale Leben nicht wirklich kennen. Manchmal hilft ihnen ein gesunder Rüffel, erwachsen zu werden, ohne nach Ausreden oder Schlupflöchern zu suchen.

War Papa Mario hart?

Im richtigen Maße. Seine Lebenslehren sind in mir eingraviert. Zum Beispiel hörte er mich in den ersten Jahren meiner Karriere mal kommentieren, ich sei von einem Schuss überrascht worden. Er sagte mir ganz unverblümt: Bist du Apotheker? Wenn du im Tor stehst, dann um zu halten. Such nicht nach Alibis!

Sie blicken auf eine makellose Karriere zurück.

Aus Erziehung habe ich immer mehr Verantwortung übernommen, als ich besaß. Ich war selbstkritisch, weil ich es gewohnt war, neben den Rechten auch viele Benimmpflichten zu haben. Gleichzeitig bedeutete der Fußball nie ein Opfer, sondern nur pures, immenses Glücksgefühl.

Hat sich mit dem WM-Gewinn 1982 unsterblich gemacht: der langjährige Nummer-1-Torwart Dino Zoff. Getty Images

Die erste große sportliche Enttäuschung?

Nicht in die Junioren-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Portugal berufen zu werden. Ich war 17 Jahre alt, spielte für Udinese, und die "Gazzetta dello Sport" schrieb, meine Berufung wäre sicher. Der Verband hatte sich sogar schon wegen des Ausweises gemeldet. Es war das erste Mal, dass ich einen Reisepass besaß, das war damals nicht einfach. Ich lief stolz wie Oskar in Mariano del Friuli herum und die Leute erkannten mich sogar. Dann kam die Kaderbekanntgabe und mein Name war nicht dabei. Ich schämte mich und ließ mich nicht im Ort blicken. Das war eine Lektion, die mich erwachsen machte. Später erhielt ich einen noch herberen Denkzettel …

Und zwar?

1978, nach der WM, wurde ich massakriert. Ich war 36 Jahre alt, und wegen der Tore, die ich aus der Distanz gegen Holland und Brasilien kassiert hatte, wurde sogar geschrieben, ich hätte Sehstörungen. Das war eine üble Beleidigung. Als ob sie einem Journalisten sagen würden, dass er die Grammatik nicht beherrscht. Eine Attacke auf meine seriöse Professionalität. Die Situation wog dermaßen schwer, dass ich ans Aufhören dachte.

Zum Glück taten Sie das nicht, und vier Jahre später (1982) gewannen Sie die Weltmeisterschaft.

Ich habe nie etwas nachgetrauert oder Dinge aus Trotz gemacht. Meine Philosophie war schon immer, im Hier und Jetzt das Bestmögliche abzuliefern.

Dieselbe Philosophie, die Sie im Jahr 2000 nach Silvio Berlusconis verbalem Angriff zum Rücktritt vom Traineramt der Azzurri veranlasste.

Das war eine ganz natürliche Reaktion. Meine Glaubwürdigkeit wurde in Frage gestellt und im Umfeld verteidigte niemand die Ehrbarkeit meines Amtes. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich diese Aufgabe nicht mehr ausfüllen konnte - und habe diese Entscheidung später nie bereut.

Ehrgeizig und freundlich zugleich - und der große Vorgänger vom großen Gianluigi Buffon: Dino Zoff (hier mit Berti Vogts). imago images/Sportfoto Rudel

Sie blicken nicht gerne zurück. Aber sehen Sie sich ab und an wenigstens alte Spiele an?

Selten. In letzter Zeit habe ich mir wieder Italien gegen Argentinien bei der WM 1982 angesehen. Es war die Krönung unseres Teamgeistes, der Wendepunkt zum WM-Triumph.

Sie trafen dort auf Diego Maradona.

Er schaffte es nicht, bei jener Weltmeisterschaft zu explodieren. Man erahnte sein Potenzial, doch seine wirkliche Genialität erlebten alle erst später. Ich erinnere mich, dass mein Freund Castellini, der Torwarttrainer in Neapel war, erzählte, wie Diego im Training mit der Schulter Tore schoss und dem Ball eine unglaubliche Magie verlieh. Ich verstehe, dass es für die Neapolitaner von damals heute schwierig ist, ins Stadion zu gehen. Sie sahen in jenen Jahren etwas Einzigartiges und Unwiederholbares.

Mit Napoli habe ich es in die Nationalmannschaft geschafft und 1968 die Europameisterschaft gewonnen - eigentlich wollte ich nie mehr weg.. Dino Zoff

Hat Neapel Ihr Leben ein wenig verändert?

Definitiv, ich hänge sehr an der Stadt und habe viele Freunde dort. Ich kam fast zufällig dorthin, denn ich war fast schon bei Milan gelandet. Ein Glücksfall, denn in Neapel habe ich mich verändert. Ich legte meine übermäßige Schüchternheit ab, die auf andere eher wie Absonderung wirkte. Ich wurde dort reifer. Mit Napoli habe ich es in die Nationalmannschaft geschafft und 1968 die Europameisterschaft gewonnen - eigentlich wollte ich nie mehr weg. Ich erinnere mich, dass mir meine Mannschaftskameraden am Anfang sagten, ich solle vor Anpfiff die Zuschauer grüßen. Ich fand das schwierig, weil es mir wie Anbiederung vorkam. Als ich das erste Mal zaghaft den Arm hob, reagierten sie mit einem lauten Brüllen, und ich merkte, dass es ein Zeichen des Respekts für diese Menschen war. Danach wurde es zum Ritual - so sehr, dass jedes Mal, wenn ich mit Juventus zurückkehrte, ich die Tifosi grüßte und sie mir applaudierten. Die Neapolitaner wissen, dass ich sie immer respektiert habe - und die Beziehungen blieben bis heute intensiv.

Seit Ihrer Kindheit galt Ihre Leidenschaft auch den Motoren: Haben Sie jemals davon geträumt, Formel-1-Fahrer zu werden?

Das war unmöglich, weil es kein Fernsehen gab und man daher keine Bilder zum Träumen besaß. Um ein Rennen zu sehen, bin ich von Mantova, wo ich seinerzeit spielte, heimlich nach Monza gefahren: Es war die Mille Miglia 1966, und ich erinnere mich noch genau an die Fahrer und die Motoren des Rennens. Als ich ein Teenager war, gab es nicht einmal Panini-Bilder. Ich habe mich damit begnügt, in der Zeitschrift "Il calcio illustrato" zu blättern und zu träumen.

Ich mag keinen übertriebenen Ballbesitz, das nimmt den Spaß am Wettbewerb, es wird langweilig und ich schalte am TV auf einen anderen Kanal. Dino Zoff

Als Trainer bilanzierten Sie bei Juve und auch in der Nationalmannschaft gute Resultate: Warum führt der Calcio von Zoff kein Markenzeichen wie der von anderen Trainern?

So etwas interessiert mich nicht. Für mich gibt es keine Etiketten, sondern bloß Fußball - man versucht den Gegner zu schlagen mit allen Mitteln, die erlaubt und in den Regeln vorgesehen sind. Ich mag keinen übertriebenen Ballbesitz, das nimmt den Spaß am Wettbewerb, es wird langweilig und ich schalte am TV auf einen anderen Kanal. Außerdem verstehe ich nie, wenn die Leute sagen: Das Team hat gut gespielt, aber verloren. Natürlich kann das mal passieren, aber wenn man gewinnt, bedeutet das, man hat besser gespielt. Punkt. Und was heißt schon, ästhetisch gut zu spielen, wenn man oft verliert? Es bedeutet, dass diese Art nicht funktioniert und man sie ändern muss.

Ich bin einfach Dino, jeden Tag. Dino Zoff

Wird Italien an der Weltmeisterschaft teilnehmen?

Ich hoffe es. Die Azzurri müssen die Balance der letzten Europameisterschaft wiederfinden, das ist nicht einfach mitten in der Saison. Aber ich habe Vertrauen in Roberto Mancini.

Machte auch als Trainer Schlagzeilen - und hält sich nicht lang mit Vergangenem auf: Legende Dino Zoff. Bongarts/Getty Images

Wann haben Sie sich am meisten wie Zoff gefühlt?

Ich bin einfach Dino, jeden Tag. Aber wenn ich mich an einen besonderen Moment erinnern soll, dann denke ich an die Verleihung zum Jahrhundertsportler 1999 in Wien. An der Seite von Muhammad Ali, Carl Lewis, Mark Spitz und anderen Größen des 20. Jahrhunderts.

Sie lassen Ihre Karriere Revue passieren und ...

... ich denke an Gaetano Scirea (Libero-Legende bei Juventus und ebenfalls Weltmeister 1982; Anm. d. Red.) und all die anderen, die nicht mehr unter uns sind. Es sind aber phantastische Erinnerungen, keine Traurigkeit.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vor sieben Jahren isoliert in einer Klinik lagen, mit Beinen, die nicht mehr reagierten?

Es mag seltsam erscheinen, aber Respekt vor der Natur ist für mich heilig. Ich dachte, mein Moment wäre gekommen. So wie damals in meiner Jugend, wenn wir eine Kuh oder ein anderes wichtiges Tier verloren. Man kann den Lauf der Natur nicht aufhalten, man muss ihn akzeptieren. Angst? Nein. Der Sport hat mir die Angst genommen, keinen Lebensmut mehr zu haben.