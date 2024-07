Italiens Fußballverband ruft zu Neuwahlen auf

Für den Europameister von 2021 sind die Zeiten gerade schwierig. Nach der harten Kritik des Ex-Nationaltrainers Fabio Capello und der Planung einer Kommission für den Neuanfang ruft die FIGC im November zu Neuwahlen auf.

Seit Oktober 2018 ist Gabriele Gravina als Verbandschef im Amt. Nun zieht der italienische Verband die ursprünglich im März 2025 geplanten Wahlen auf den 4. November 2024 vor. Ob Gravina überhaupt antreten wird, ist laut italienischen Medien noch unklar.

Spalletti und Gravina lehnen Rücktritt noch immer ab

Gravina ist nach der Pleite der Squadra Azzurra im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz am Samstag (0:2) unter Druck geraten. Er und Trainer Luciano Spalletti lehnen jedoch einen Rücktritt ab. Zuletzt war Gravina auch von Sportminister Andrea Abodi kritisiert worden. Als möglicher Rivale gilt der Präsident der Amateurligen, Giancarlo Abete.

Sollte er nochmal antreten, hofft Gravina auf die geschlossene Unterstützung der Klubs, um mit ihnen gemeinsam an einem Neuanfang der Nationalelf mit Coach Spalletti zu arbeiten. So will Gravina die Beziehungen zwischen Klubs und Nationalelf verbessern und den Einsatz italienischer Spieler fördern. Dafür wird wohl zeitnah eine Kommission mit Spitzenmanagern aus der Serie A als beratendes Gremium eingerichtet.