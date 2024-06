Italiens finaler EM-Kader: Auch die Fagioli-Entscheidung birgt Brisanz

Seit Donnerstag steht der finale EM-Kader Italiens für die Endrunde in Deutschland - und er birgt durchaus Brisanz. Ein Profi wartet gar auf sein Länderspiel-Debüt für den amtierenden Titelverteidiger.

Eine Woche ist es erst her, dass Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti seinen vorläufigen EM-Kader präsentierte. Wegen der UEFA-Deadline kürzte der einstige Erfolgscoach der SSC Neapel sein 30-Mann-Aufgebot auf 26 Spieler zusammen. Vier Profis also schafften es nicht, auf den EM-Zug aufzuspringen.

Dass es beispielsweise die Mittelfeldspieler Samuele Ricci vom FC Turin und Riccardo Orsolini vom FC Bologna nicht in den Kader schafften, birgt gewisse Brisanz.

Ricci, bis dato mit zwei A-Länderspielen, war im defensiven Mittelfeld Stammkraft bei Torino, absolvierte 32 Serie-A-Spiele (19 davon über die volle Distanz, ein Tor, vier Assists) in der abgelaufenen Saison. Orsolini (sieben Länderspiele, zwei Tore) war beim FC Bologna mitverantwortlich dafür, dass es die Überraschungsmannschaft der Serie A in die Champions League schaffte. In 33 Liga-Partien war der Rechtsaußen an zwölf Toren direkt beteiligt (zehn Treffer, zwei Assists).

Calafiori nach Debüt dabei - Folorunsho-Premiere bei der EM?

Ein Spieler mit deutlich weniger Rhythmus genießt dagegen das Vertrauen von Nationalcoach Spalletti: Nicolo Fagioli, der nach siebenmonatiger Sperre wegen eines Wettskandals nur acht Serie-A-Partien (zwei Vorlagen) absolvieren konnte, steht auf der finalen Liste. Beim jüngsten 0:0 gegen die Türkei hatte Orsolini noch in Italiens Startelf gestanden, Fagioli war nach 62 Minuten zu seinem zweiten A-Länderspiel - und erst dritten Pflichtspiel in 2024 - gekommen.

Spät im ersten von zwei Härtetests vor dem EM-Auftakt gab auch Orsolinis Vereinskollege Riccardo Calafiori sein Länderspiel-Debüt - und sprang auf den italienischen Zug auf. Erst zum zweiten Mal einberufen waren Raoul Bellanova (FC Turin) und Michael Folorunsho (Verona), die bei den März-Freundschaftsspielen in den USA gegen Venezuela (2:1) und Ecuador (2:0) "reinschnuppern" durften.

Während Bellanova in den USA einmal eingewechselt wurde, kam Folorunsho weder in Übersee noch gegen die Türkei zum Einsatz - seine Länderspiel-Premiere steht damit noch aus. Beide aber packten es in den EM-Kader. Gestrichen wurden Ersatzkeeper Ivan Provedel (Lazio Rom) und der verletzte Europa-League-Sieger Giorgio Scalvini, der sich jüngst einen Kreuzbandriss zuzog.

Neun Europameister als Gerüst

Ein Gerüst im Kader sind neun Europameister von 2021: Neben Torhüter Gianluigi Donnarumma (PSG) und Alex Meret (Napoli) vertraut Spalletti auch auf die beiden Verteidiger Alessandro Bastoni (Inter) und Giovanni di Lorenzo (Napoli), die Mittelfeld-Antreiber Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma) und Jorginho (Arsenal) sowie die Angreifer Federico Chiesa (Juventus) und Giacomo Raspadori (Napoli).

Der finale Härtetest für die italienische Nationalmannschaft steht am kommenden Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) an, dann geht es in Empoli gegen Bosnien und Herzegowina. Tags darauf reist Italien nach Deutschland, wo das Hauptquartier im Hotel VierJahreszeiten in Iserlohn bezogen wird.

In der "Todesgruppe" B trifft Italien am 15. Juni (21 Uhr) in Dortmund auf Albanien, spielt am 20. Juni auf Schalke gegen Spanien und am 24. Juni in Leipzig gegen Kroatien.

msc

Italiens endgültiger EM-Kader: