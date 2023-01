Italiens Ex-Nationalspieler Vialli verstorben

Gianluca Vialli ist gestorben. Der ehemalige Profi und Trainer starb nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren.

Vialli verstarb in einer Klinik in London. Erst vor drei Wochen hatte er seinen Job als Delegationsleiter und Assistenztrainer bei Italiens Nationalmannschaft abgegeben, um sich in Behandlung zu begeben. Anlass war eine wieder aufgetretene Krebserkrankung.

Vialli hatte sich noch in der Hoffnung öffentlich verabschiedet, "hoffentlich vorübergehend" pausieren zu müssen. Nun erlag er seinem Krebsleiden, das nach seiner Gesundung 2018 wieder aufgetreten war. Vialli hatte damals den Bauchspeicheldrüsenkrebs erfolgreich bekämpft.

Der aus Cremona bei Mailand stammende Vialli spielte in den 1980er Jahren für Sampdoria Genua. 1992 zog es den Nationalspieler, der zwei Jahre zuvor auch zum italienischen Aufgebot bei der Heim-WM gehörte, zu Juventus, ehe er 1996 für drei Jahre zum FC Chelsea wechselte. Während seiner Laufbahn gewann der ehemalige Stürmer zweimal den Scudetto (1991, 1995), wurde 1996 mit Turin Champions-League-Sieger und feierte 1997 die englische Meisterschaft mit dem FC Chelsea.

Den Blues blieb er später erhalten und führte sie als Coach zwischen 1998 und 2000 zu einem UEFA-Cup-Triumph 1999 und zum Pokalsieg 2000. Nach einer weiteren Trainerstation beim FC Watford kam er später zurück zur Squadra Azzurra und war Teil des Trainerteams beim EM-Sieg 2021.

"Ich bin zutiefst betrübt. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er ein weiteres Wunder vollbringen kann", sagte Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina: "Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, war Gianluca ein wunderbarer Mensch und hinterlässt eine unüberbrückbare Lücke, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei all jenen, die seine außergewöhnlichen menschlichen Qualitäten zu schätzen wussten."